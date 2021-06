Редакція Кіно 24 підготувала для вас найяскравішу добірку фільмів з літнім настроєм.

Для Андреа Зінгер роками стендап кар’єра була вище романтичних відносин. Проте, одного разу вона знайомиться з хлопцем і вона вважає, що він для неї занадто ідеальний. Як складатимуться їхні справи – дивіться згодом у справжній комедії!

"Гладко на папері" 2021: дивіться трейлер

За сюжетом, компанія підлітків дізнається, що жахливі події, які періодично трапляються в їхньому містечку вже протягом десятиліть. Найстрашніше те, що вони можуть бути наступними жертвами. Події першого фільму відбуватимуться в 1994 році, другого – у 1978, а третього – у 1666.

"Вулиця страху. Частина перша: 1994": дивіться трейлер

The Last Letter from Your Lover