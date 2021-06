Редакция Кино 24 подготовила для вас яркую подборку фильмов с летним настроением.

Для Андреа Зингер годами стендап-карьера была выше романтических отношений. Однако однажды она знакомится с парнем и считает, что он для нее слишком идеален. Как будут складываться их дела – смотрите вскоре в настоящей комедии!

"Гладко на бумаге" 2021: смотрите трейлер

По сюжету, компания подростков узнает, что ужасные события, которые периодически случаются в их городке уже на протяжении десятилетий. Самое страшное, что они могут быть следующими жертвами. События первого фильма будут происходить в 1994 году, второго – в 1978, а третьего – в 1666.

"Улица страха. Часть первая: 1994": смотрите трейлер

The Last Letter from Your Lover