Фильм основан на мемуарах Мэтта Логелина "Два поцелуя для Мэдди: мемуары о потерях и любви", которого сыграет Кевин Харт. Трейлер начинается историей о том, как в счастливом браке вскоре после родов умирает жена, оставляя воспитание дочери на отца.
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Стриминг фильма состоится на Netflix ко Дню отца – 18 июня.
Что расскажет нам фильм "Отцовство"
Отец-одиночка борется самостоятельно со своей бедой и бременем, которым стало для него неожиданно одинокое отцовство. Его отвергает группа поддержки молодых матерей, он не умеет правильно укладывать волосы дочери, и даже больше: семья Мэтта сомневается в его отцовских способностях, даже его мама (Альфра Вудард). Но главный герой Харта собирает все свои силы ради счастья и комфорта своей дочери.
"Если бы у тебя остался кто-то один из родителей, я бы хотел, чтобы у тебя была твоя мама. Потому что у нее это получилось бы лучше", – говорит отец Мэтт своей новорожденной дочери.
В трейлере "Отцовства" (Fatherhood) также можно увидеть:
- Мелоди Герд,
- Лила Рел Говер,
- ДеВанду Вайз,
- Энтони Керригана,
- Пола Райзера.
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