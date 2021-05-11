Фильм основан на мемуарах Мэтта Логелина "Два поцелуя для Мэдди: мемуары о потерях и любви", которого сыграет Кевин Харт. Трейлер начинается историей о том, как в счастливом браке вскоре после родов умирает жена, оставляя воспитание дочери на отца.

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Стриминг фильма состоится на Netflix ко Дню отца – 18 июня.

Что расскажет нам фильм "Отцовство"

Отец-одиночка борется самостоятельно со своей бедой и бременем, которым стало для него неожиданно одинокое отцовство. Его отвергает группа поддержки молодых матерей, он не умеет правильно укладывать волосы дочери, и даже больше: семья Мэтта сомневается в его отцовских способностях, даже его мама (Альфра Вудард). Но главный герой Харта собирает все свои силы ради счастья и комфорта своей дочери.

"Если бы у тебя остался кто-то один из родителей, я бы хотел, чтобы у тебя была твоя мама. Потому что у нее это получилось бы лучше", – говорит отец Мэтт своей новорожденной дочери.

В трейлере "Отцовства" (Fatherhood) также можно увидеть:

Мелоди Герд,

Лила Рел Говер,

ДеВанду Вайз,

Энтони Керригана,

Пола Райзера.

Netflix выкупила право на стриминг у Sony Pictures, которая повторно объединилась с Хартом после сиквела "Джуманджи: Добро пожаловать в джунгли". Премьера фильма Sony откладывалась из-за закрытия кинотеатров, вызванного пандемией COVID-19. Netflix представит "Отцовство" вместе с Higher Ground Productions Барака и Мишель Обамы.

"Отцовство" 2021: смотрите трейлер онлайн