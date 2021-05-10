Первые кадры трейлера навевают простую атмосферу сожительства обычного человека Эдди Брока (Том Харди) с марвеловским персонажем Веномом: бельгийские вафли на завтрак – привычная рутина. Но трейлер приобретает неожиданный напряженный поворот, когда в картину входит Клетус Кэседи, он же Карнаж (Вуди Гаррельсон).

К теме Анджелина Джоли в "Вечных" и сиквел "Черной пантеры": Marvel презентовала даты премьер

Зрители становятся свидетелями того, как Кэседи становится Карнажем во время своей казни в тюрьме за его ужасные преступления.

"Веном 2: Карнаж" 2021: смотрите трейлер онлайн

Сюжет нового фильма о Веноме

События фильма происходят в привычной манере Marvel: над миром нависла угроза, и он нуждается в новом герое. Тандему Эдди Брока и инопланетного симбиота Венома нужно объединить свои силы против нового врага –безудержного монстра-убийцы Карнажа.

Режиссером ленты выступил Энди Серкис вместе с Columbia Pictures (совместно с Marvel и Tencent Pictures). В фильме также появятся такие актеры, как: Мишель Уильямс, Рид Скотт, Наоми Харрис.

Премьеру фильма поклонники франшизы ждут в кинотеатрах 24 сентября 2021 года.