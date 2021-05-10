Первые кадры трейлера навевают простую атмосферу сожительства обычного человека Эдди Брока (Том Харди) с марвеловским персонажем Веномом: бельгийские вафли на завтрак – привычная рутина. Но трейлер приобретает неожиданный напряженный поворот, когда в картину входит Клетус Кэседи, он же Карнаж (Вуди Гаррельсон).
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Зрители становятся свидетелями того, как Кэседи становится Карнажем во время своей казни в тюрьме за его ужасные преступления.
"Веном 2: Карнаж" 2021: смотрите трейлер онлайн
Сюжет нового фильма о Веноме
События фильма происходят в привычной манере Marvel: над миром нависла угроза, и он нуждается в новом герое. Тандему Эдди Брока и инопланетного симбиота Венома нужно объединить свои силы против нового врага –безудержного монстра-убийцы Карнажа.
Премьеру фильма поклонники франшизы ждут в кинотеатрах 24 сентября 2021 года.