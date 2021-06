Підбірку сформували 10 найочікуваніших кінопрем'єр 2021 року. До рейтингу стрічок за глядацькою симпатією увійшли гучні прем'єри кіноіндустрії.

1. Ліга справедливості

Рейтинг IMDb 8,1

Рейтинг Rotten Tomatoes 71 зі 100

Оригінальна назва: Zack Snyder’s Justice League

Режисерська версія фільму Зака Знайдера "Ліга справедливості" 2017 року. Тож історія відома: після смерті Супермена, Бетмен та Диво-жінка створюють Лігу справедливості та в компанії разом з Флешем, Акваменом та Кіборгом намагаються знову захистити планету від вторгнення Степового вовка. Він нападе не сам, а з непереможною армією парадемонів. "Ліга справедливості" 2021: дивіться трейлер до фільму 2. Тихе місце 2

Рейтинг IMDb 7,8

Рейтинг Rotten Tomatoes 91 зі 100

Оригінальна назва: A Quiet Place Part II

Як і в першому фільмі, родина продовжує боротися за своє життя від жахливої істоти у тиші. Після сутички з істотами у власному будинку, вони опиняться один на один із небезпеками зовнішнього світу. Ступивши у невідомість, сім'я з’ясовує, що істоти, які реагують на звук – це не єдина загроза їх постапокаліптичного світу.

"Тихе місце 2" 2021: дивіться трейлер фільму

3. На висотах Нью-Йорка

Рейтинг IMDb 7,7

Рейтинг Rotten Tomatoes 96 зі 100

Оригінальна назва: In the Heights

Калейдоскоп бажань єднає галасливих та дружніх жителів району Вашингтон-Гайтс у Нью-Йорку. У цей вихор потрапив Уснаві (Ентоні Рамос), харизматичний власник невеликого магазинчика, який економить кожен зароблений нелегкою працею цент для втілення своєї мрії про повернення додому у Домініканську Республіку. Він хоче відновити батьків бізнес. У Нью-Йорку його тримає кохання та турбота, адже його район вже став його сім'єю… "На висотах Нью-Йорка" 2021: дивіться трейлер онлайн 4. Круелла

Рейтинг IMDb 7,4

Рейтинг Rotten Tomatoes 74 зі 100

Оригінальна назва: Cruella

Події фільму відбуваються у Лондоні на тлі панк-рокового 1970-х років та розказують про юну шахрайку Естеллу. Розумна та винахідлива дівчина хоче створити собі ім'я у світі моди. Вона знаходить однодумців: двох молодих злодіїв. Разом вони намагаються влаштуватись у Лондоні. Одного разу талант Естелли привертає увагу Баронеси фон Геллман – легенди моди. Їхні стосунки дають ходу подіям, які змусять Естеллу стати нестримною, модною та мстивою Круеллою. "Круелла" 2021: дивіть трейлер фільму 5. Гнів людський

Рейтинг IMDb 7,2

Рейтинг Rotten Tomatoes 66 зі 100

Оригінальна назва: Wrath of Man

Новий фільм незрівнянного Гая Річі. Гілл – загадковий британський джентльмен, всередині якого палає жага правосуддя та помсти. Він має намір знайти замовника серії багатомільйонних пограбувань, що приголомшили Лос-Анджелес. У цій заплутаній грі у кожного своя роль, але ті, хто винен, обов’язково пізнають гнів людський. "Гнів людський" 2021: дивіться трейлер фільму 6. Ґодзіла проти Конга

Рейтинг IMDb 6,4

Рейтинг Rotten Tomatoes 76 зі 100

Оригінальна назва: Godzilla vs. Kong

Ґодзілла та Конг змушені зійтися в нерівній сутичці. Організація "Монарх", яка відстежує життя монстрів на землі, відправляє спеціальну експедицію в незвідані землі відомого острова Черепа. Вони сподіваються розкрити таємницю походження титанів. Чим закінчиться історія протистояння та чи вирішить це протистояння всі питання, які постали перед всесвітом фільму?.. "Ґодзіла проти Конга" 2021: дивіться трейлер онлайн 7. Аферистка

Рейтинг IMDb 6,3

Рейтинг Rotten Tomatoes 78 зі 100

Оригінальна назва: I Care a Lot

Блискуча юристка та успішна шахрайка Марла Грейсон майстерно використовує людей, часто прикриваючись турботою про них. Вона успішно та безкарно грабує своїх багатих клієнтів за рахунок унікальної чарівності. Але її нова клієнтка не така проста, як здається на перший погляд, і солодке життя головної героїні перетвориться на гру у виживання. "Аферистка" 2021: дивіться трейлер фільму 8. Мортал Комбат

Рейтинг IMDb 6,2

Рейтинг Rotten Tomatoes 55 зі 100

Оригінальна назва: Mortal Kombat

Історія про бійця MMA Коула Янґа, який терпить удари заради грошей. Він нічого не знає про свою сім'ю чи про те, чому імператор Зовнішнього Світу Шан Цзун послав свого найкращого воїна, Саб-Зіро, його вполювати. Майор спецзагону Джакс, на тілі якого є такий самий дивний силует дракона, як і в Коула, радить йому відшукати дівчину Соню Блейд. Побоюючись за безпеку своєї родини, Коул вирушає на пошуки. Незабаром він опиняється у храмі Лорда Рейдена, Старшого бога та покровителя Землі, який дарує притулок усім, хто носить такий знак дракона. Коул тренується разом з досвідченими воїнами Лю Каном, Кун Лао. Разом з найвидатнішими чемпіонами Землі Янґ готується виступити проти ворогів із Зовнішнього Світу. Ставки високі, адже це битва за цілий всесвіт! "Мортал Комбат" 2021: дивіться трейлер онлайн 9. Ті, хто бажають мені смерті

Рейтинг IMDb 6,0

Рейтинг Rotten Tomatoes 63 зі 100

Оригінальна назва: Those Who Wish Me Dead

Жінка не може отямитись після загибелі трьох підлітків, яких не змогла врятувати під час лісової пожежі. Одного дня Ханна (Анджеліна Джолі) зустрічає 12-річного хлопчика, котрого переслідують вбивці його батька. Хлопець ненароком став свідком його вбивства. Вони вимушені переслідувати хлопця, щоб замести сліди, але чи стане Ханна для хлопця єдиним порятунком. "Ті, хто бажають мені смерті" 2021: дивіться трейлер онлайн 10. Форсаж 9: Нестримна сага

Рейтинг IMDb 5,2

Рейтинг Rotten Tomatoes 72 зі 100

Оригінальна назва: F9