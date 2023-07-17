Отис и Мэйв, секс-клиника и настоящий отец Джой: каким будет 4 сезон "Полового воспитания"

Ни один из трех сезонов "Полового воспитания" не разочаровал поклонников, а наоборот – сериал стал любимцем многих. Последние серии третьего сезона не раскрыли все карты, у зрителей осталось много вопросов, на которые, вероятно, даст ответ четвертый сезон.

Netflix официально продлил "Половое воспитание" на четвертый сезон. Мы не уверены столько еще продлится комедийный сериал, но он однозначно запомнится как один из лучших.

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Чего ожидать от четвертого сезона "Полового воспитания"

Как и в конце каждого сезона "Полового воспитания", у нас остается множество вопросов к следующему.

Дорогие зрители, если вы еще не досмотрели второй сезон до конца, предупреждаем –. Если вы не боитесь их – читайте с удовольствием далее. Но прежде рекомендуем посмотреть ленту.

"Половое воспитание": смотрите трейлер 4 сезона

Отис и Мейв снова будут вместе

Как только пара наконец призналась в своих чувствах друг к другу, у них начался новый роман. Однако, Мейв уезжает в США на пару месяцев на учебу. У нас будет шанс увидеть, какими будут их отношения в будущем, когда Мейв вернется.



Поцелуй Отиса и Мейв на заправке / Netflix

Независимый Эрик

Эрик часто является голосом разума для Отиса и большую часть времени ему помогает. Однако, это не помешало ему предать обоих своих парней. Сначала он предал Рахиму с бывшим хулиганом Адамом, а затем, находясь в Нигерии, он поцеловался с фотографом Оба. Эрик расстался с Адамом, чтобы он мог исследовать свою сексуальность, не будучи привязанным к отношениям.



Эрик и Адам / Netflix

Кто настоящий отец Джой

С рождением младшей сестры Джой можно было подумать, что Отис, Джин, Ола и Якоб могут рассчитывать на жизнь в счастливой семье. Однако, Джин получила несколько неприятных новостей в больницы, их принесли конверт с результатами ДНК. Джин очень удивилась, прочитав, что там написано, однако, для нас держат это в секрете.

Мы знаем, что у Джин была здоровая сексуальная жизнь до встречи с Джейкобом, она регулярно встречалась с Дэном и Гарри. И хотя Джин целовала только своего бывшего мужа Реми, было ли это на самом деле чем-то большим, чего мы не видели на экране? Возможно, это разобьет сердце Якоба в 4-м сезоне.



Джин в третьем сезоне / Netflix

Будущее Мурдейла

Студенты Мурдейла преуспели в своем протесте. Хоуп Хеддон уволилась, но ученические поступки заставили правление и инвесторов прибегнуть к отчаянным мерам. Из-за прекращения финансирования, школу придется продать. Поэтому будущее Мурдейла под угрозой, поскольку теперь ученики должны искать новую школу, чтобы доучиться.

Как-то Джексон прочитал: "Секс-школа вдохновляет на протесты во всей стране!". Это означает, что если несколько школ занимают одну и ту же позицию, то правительству, возможно, придется сделать выбор относительно будущего преподавания полового воспитания в Великобритании, оставив дверь Мурдейла открытыми.



Школа Мурдейл / Netflix

Сможет ли Отис возродить секс-клинику

Из-за того, что Отис и Мэйв помирились, а также из-за отсутствия достойного полового воспитания в школе, Отис возродил секс-клинику для строптивых учеников, которые нуждаются в помощи. Это, безусловно, было бы лучшим способом занять время Отиса, пока Мэйв будет в Америке.



Отис дает советы ученикам / Netflix

Сюжет и трейлеры комедийного сериала "Половое воспитание"

Комедийно-драматический сериал "Половое воспитание" (Sex Education) рассказывает о проблемах учащихся средней школы в небольшом английском городке Мурдейл. События первого сезона разворачиваются вокруг 16-летнего юноши Отиса, который переживает не лучший период в своей жизни. Его родители развелись, поэтому он остался жить с матерью, работающей секс-терапевтом. Он часто слышит слово "секс" и разговоры на "взрослые" темы в своем доме. Поэтому у парня зародилась идея создать в школе подпольные курсы сексуального воспитания.

"Половое воспитание" 1 сезон 2019: смотрите трейлер

Во втором сезоне Отис научился мастурбировать, Мейв встретилась со своей матерью, они вместе снова договариваются вновь оказывать услуги по секс-советам. Эрик встречает парня, им становится романтичный Рахим. Мать Отиса – Джин вдруг узнает, что она беременна.

"Половое воспитание" 2 сезон 2020: смотрите трейлер

Третий сезон показал отношения между Отис и Руби, Мэйв и Айзеком, Эриком и Адамом. Также мы увидели предательство, ссоры и новую страсть между Отисом и Мейв. Самое главное – в школе появилась новая директор, принципы и правила которой – недопустимы со стороны этики: ограничение ученических прав и свободы, обесценивание и демотивация. Ученики, конечно, сделали все возможное, чтобы она уволилась. Мать Отиса, Джин, родила ребенка, однако, кто все-таки является отцом – мы увидим в 4 сезоне.

"Половое воспитание" 3 сезон 2021: смотрите трейлер