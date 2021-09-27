Отіс і Мейв, секс-клініка та справжній батько Джой: яким буде 4 сезон "Статевого виховання"

Жоден із трьох сезонів "Статеве виховання" не розчарував прихильників, а навпаки – серіал став улюбленцем багатьох. Останні серії третього сезону не розкрили всі карти, у глядачів залишилося багато питань, на які, ймовірно, дасть відповідь четверний сезон. Про що він буде – читайте на Kino 24.

Netflix офіційно продовжив "Статеве виховання" на четвертий сезон. Ця новина з'явилася під час заходу TUDUM. Ми не впевнені стільки ще триватиме комедійний серіал, але він однозначно запам’ятається як один із найкращих.

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Чого очікувати від четвертого сезону "Статевого виховання"

Як і наприкінці кожного сезону "Статевого виховання", у нас залишається безліч питань до наступного.

Отіс і Мейв знову будуть разом?

Як тільки пара нарешті зізналася у своїх почуттях один до одного, у них почався новий роман. Однак, Мейв їде у США на пару місяців на навчання. У нас буде шанс побачити, якими будуть їхні відносини у майбутньому, коли Мейв повернеться.



Поцілунок Отіса та Мейв на заправці / Фото з Кіноріуму

Незалежний Ерік

Ерік часто є голосом розуму для Отіса і більшу частину часу йому допомагає. Однак, це не завадило йому зрадити обох своїх хлопців. Спочатку він зрадив Рахіму з колишнім хуліганом Адамом, а потім, перебуваючи у Нігерії, він поцілувався з фотографом Оба. Ерік розлучився з Адамом, щоб він міг досліджувати свою сексуальність, не будучи прив'язаним до відносин.



Ерік та Адам / Фото з Кіноріуму

Хто справжній батько Джой?

З народженням його молодшої сестри Джой можна було подумати, що Отіс, Джин, Ола і Якоб можуть розраховувати на життя у щасливій сім’ї. Проте, Джин отримала кілька неприємних новин в лікарні, їх принесли конверт з результатами ДНК. Джин дуже здивувалася, прочитавши, що там написано, однак, для нас тримають це в секреті.

Ми знаємо, що у Джин було здорове сексуальне життя до зустрічі з Джейкобом, вона регулярно зустрічалася з Деном і Гаррі. І хоча Джин цілувала тільки свого колишнього чоловіка Ремі, чи було це насправді чимось більшим, чого ми не бачили на екрані? Можливо, це розіб’є серце Якоба у 4-му сезоні.



Джин у третьому сезоні / Фото з Кіноріуму

Майбутнє Мурдейла

Студенти Мурдейла досягли успіху у своєму протесті. Хоуп Хеддон звільнилася, але учнівські вчинки змусили правління та інвесторів вдатися до відчайдушних заходів. Через припинення фінансування, школу доведеться продати. Отож майбутнє Мурдейла під загрозою, оскільки тепер учні мусять шукати нову школу, щоб довчитися.

Однак надія є. Якось Джексон прочитав: "Секс-школа надихає на протести у всій країні!". Це означає, що якщо кілька шкіл займають одну і ту ж позицію, то уряду, можливо, доведеться зробити вибір щодо майбутнього викладання статевого виховання у Великобританії, залишивши двері Мурдейла відчиненими.



Школа Мурдейл / Фото з Кіноріуму

Чи зможе Отіс відродити секс-клініку?

Через те, що Отіс і Мейв помирилися, а також через відсутність гідного статевого виховання у школі, Отіс відродив секс-клініку для норовливих учнів, які потребують допомоги. Це, безумовно, було б найкращим способом зайняти час Отіса, поки Мейв буде у Америці.



Отіс дає поради учням / Фото з Кіноріуму

Сюжет і трейлери комедійного серіалу "Статеве виховання"

Комедійно-драматичний серіал "Статеве виховання" (Sex Education) розповідає про проблеми учнів середньої школи у невеликому англійському містечку Мурдейл. Події першого сезону розгортаються навколо 16-річного юнака Отіса, який переживає не найкращий період у своєму житті. Його батьки розлучилися, тому він залишився жити з матір'ю, яка працює секс-терапевтом. Він часто чує слово "секс" і розмови на "дорослі" теми у своєму домі. Тому у хлопця зародилася ідея створити у школі підпільні курси сексуального виховання.

"Статеве виховання" 1 сезон 2019: дивіться трейлер

У другому сезоні Отіс навчився мастурбувати, Мейв зустрілася зі своєю матір’ю, вони разом знову домовляються знову надавати послуги з секс-порад. Ерік зустрічає хлопця, ним стає романтичний Рахім. Мати Отіса – Джин раптом дізнається, що вона вагітна.

"Статеве виховання" 2 сезон 2020: дивіться трейлер

Третій сезон показав стосунки між Отісом та Рубі, Мейв та Айзеком, Еріком та Адамом. Також ми побачили зраду, сварки і нову пристрасть між Отісом та Мейв. Найголовніше – у школі з’явилася нова директорка, принципи і правила якої – недопустимі з боку етики: обмеження учнівських прав і свободи, знецінення та демотивація. Учні, звісно, зробили все можливе, щоб вона звільнилася. Мати Отіса, Джин, народила первістка, однак, хто таки є батьком – ми побачимо у 4 сезоні.

"Статеве виховання" 3 сезон 2021: дивіться трейлер