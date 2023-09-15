Окрім цього, футбол – це джерело натхнення для режисерів, які прагнуть розповісти історії про досягнення та перемоги. Саме такі фільми ви знайдете у новій підбірці 24 Каналу.

Рекомендуємо 5 класних фільмів про автоперегони, які варто переглянути кожному

Вголос прокричіть гасло вашої улюбленої команди й готуйтеся до неймовірного футбольного досвіду на великому екрані!

"У пошуках Еріка" / Looking for Eric

Рік: 2009

Жанр: комедія, драма, фентезі, спорт

Режисер: Кен Лоуч

Рейтинг IMDb: 7,1

У ролях: Стів Еветс, Ерік Кантона, Стефані Бішоп, Герард Кернс та інші

Фільм розповідає історію життя листоноші футбольного клубу Манчестер Юнайтед, на ім'я Ерік. Він занурений у щоденну рутинну роботу та намагається розв’язувати проблеми власної "розбитої" родини. Проте все змінюється, коли Ерік починає бачити віщі сни, у яких з’являється його улюблений футболіст Ерік Кантона. Ці несподівані зустрічі уві сні сильно впливають на нього та спонукають до пошуку нового сенсу в житті.

"У пошуках Еріка": дивіться трейлер фільму онлайн

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

"Юнайтед" / United

Рік: 2011

Жанр: драма, спорт, реальна історія

Режисер: Джеймс Стронг

Рейтинг IMDb: 7,3

У ролях: Девід Теннант, Дюгрей Скотт, Джек О’Коннелл, Дін Ендрюс та інші

Головна ідея фільму полягає у взаєминах між помічником тренера Джиммі Мерфі та молодим гравцем Боббі Чарлтоном. Події розгортаються восени 1956 року, коли Мерфі дає Чарлтону перший шанс зіграти в основній команді Манчестер Юнайтед. На той момент її називали "Малюками Басбі" через те, що в основному складі грали тільки вихованці його футбольної школи. Серед інших футболістів, що представлені у фільмі, – Марк Джонс, Данкан Едвардс, Едді Колман, Гаррі Грегг та інші.

"Юнайтед": дивіться трейлер фільму онлайн

"Хулігани Зеленої вулиці" / Green Street Hooligans

Рік: 2004

Жанр: драма, спорт, кримінал, військовий

Режисер: Лексі Александр

Рейтинг IMDb: 7,4

У ролях: Елайджа Вуд, Чарлі Ганнем, Клер Форлані, Марк Воррен та інші

У кримінальній драмі головного персонажа, на ім'я Метт несправедливо виганяють з університету за злочин, якого він навіть не скоював. У мить, коли все навколо руйнується, Метт відчуває розпач та не знає, що робити далі. У пошуках відповіді він вирішує відправитися до Лондона, де мешкає його сестра. Там він знайомиться з її оточенням, серед яких зустрічаються віддані шанувальники футбольної команди West Ham United та члени фанатської групи "Ультрас".

Під час одного з футбольних матчів стається неприємний інцидент – бійка з фанатами команди-суперника. Головний герой вперше в житті завдає удару! Ця подія відкриває перед ним двері до жорстокого та насиченого світу фанатів, готових на все заради своїх амбіцій.

"Хулігани Зеленої вулиці": дивіться трейлер фільму онлайн

До слова Від інтриг до адреналіну: 5 крутих серіалів про ставки на спорт та азартні ігри

"Футбольна лихоманка" / Fever Pitch

Рік: 1997

Жанр: драма, спорт, мелодрама

Режисер: Девід Еванс

Рейтинг IMDb: 6,7

У ролях: Колін Ферт, Колін Ферт, Рут Джеммел, Марк Стронг, Ніл Пірсон та інші

Пол змалку був вірним прихильником лондонського "Арсеналу" й не вбачав нічого неправильного у своїй пристрасті до клубу. Проте, коли в житті головного героя з’являється кохана жінка, йому стає все складніше поєднувати романтичні стосунки та футбол. Поки улюблена команда Пола бореться за довгоочікуваний трофей, він бореться за серце Сари, яка не впевнена, чи готова провести решту життя з надміру відданим фанатом.

"Футбольна лихоманка": дивіться трейлер фільму онлайн

"Проклятий Юнайтед" / The Damned United

Рік: 2009

Жанр: драма, спорт, біографія

Режисер: Том Гупер

Рейтинг IMDb: 7,5

У ролях: Майкл Шин, Колм Міні, Тімоті Сполл, Генрі Ґудмен та інші

Браяна Клафа, тренера, який вивів середню англійську команду в Прем’єр-лігу та в наступному році здобув вагомі трофеї в британському і європейському футболі, запрошують очолити знаменитий клуб "Лідс Юнайтед". Проте, психологія взаємин – складна штука. Браян пробув у команді всього 44 дні, працюючи зі знаменитостями, і за цей час "Лідс Юнайтед" не здобув жодної перемоги. Що ж сталося? Можливо, тренер вичерпав свій потенціал у сучасному футболі? А от і ні, після цього тривалого періоду неуспіхів, Клаф бере на себе новий виклик і знову досягає перемог.

"Проклятий Юнайтед": дивіться трейлер фільму онлайн

"Приголомшливий футбол" / Siu Lam juk kau

Рік: 2001

Жанр: бойовик, комедія, фентезі, спорт

Режисер: Стівен Чоу

Рейтинг IMDb: 7,3

У ролях: Стівен Чоу, Нг ЕнДжи, Вей Чжао, Йин Тсе та інші

Шестеро братів під керівництвом висококваліфікованого футбольного тренера формують непереможну команду. Вони об’єднують надзвичайний досвід майстрів кунг-фу із сучасною тактикою гри у футбол і роблять заявку на участь у важливих змаганнях із головним призом у мільйон доларів.

"Приголомшливий футбол": дивіться трейлер фільму онлайн

Зверніть увагу 3 класні фільми, які надихають на зміни

Повернення Ліги Чемпіонів

19 вересня повертається Ліга чемпіонів, тож найкращий футбольний турнір Європи знову приверне увагу відданих прихильників по всьому світу. На полі зійдуться найсильніші клуби континенту, а ми матимемо можливість підтримати єдиного українського представника – ФК "Шахтар" і побажати йому перемоги.

А чи знали ви, що:

Першу Лігу чемпіонів провели у 1955/1956 роках. Тоді вона називалася Кубком клубів чемпіонів Європи, а сучасну назву отримала аж у 1992 році;

Ліонель Мессі – рекордсмен за кількістю забитих голів в історії Ліги чемпіонів. Крім того, він перший, хто забив одразу 5 м'ячів у ворота суперників за один матч;

Найбільш розгромний рахунок в історії Ліги чемпіонів був у 1967 році. Тоді команда "Динамо Бухарест" перемогла "Ентерпрайз Ірвінг" з колосальним відривом – 11:0.

До слова, щоб зробити перегляд улюблених матчів ще цікавішим, долучайтеся до гри з Favbet – ліцензійною міжнародною букмекерською компанією, що вже понад 20 років працює на українському ринку.