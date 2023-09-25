"Половое воспитание" 4 сезон: описание всех серий любимого сериала украинцев

Сериал "Половое воспитание" вышел на Netflix 21 сентября. Пока поклонники делятся своими отзывами в сети, мы расскажем о чем идет речь в каждой серии 4 сезона.

По сюжету продолжения комедийного сериала, школа Мурдейл закрыта, Мэйв (Эмма Макки) в Америке, поэтому Отис (Эйса Баттерфилд) ищет свое место в свободолюбивой школе Кавендиш. Но оказывается, что там он не единственный секс-терапевт.

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Описание всех серий 4 сезона "Полового воспитания"

Последние серии третьего сезона не раскрыли все карты, у зрителей осталось много вопросов:

будут ли Отис и Мейв вместе;

кто настоящий отец Джой;

какой будет жизнь Эрика;

будет ли у Мурдейла будущее;

сможет ли Отис возродить секс-клинику и т.д.

В продолжении – 8 эпизодов продолжительностью от 55 до 85 минут каждая. Главные роли сыграли Эйса Баттерфилд, Джиллиан Андерсон, Шути Гатва, Эмма Макки и другие актеры.

Эпизод 1

Мэйв спорит с требовательным преподавателем. Но сможет ли она сохранить отношения с Отисом, когда между ними появляются новые препятствия? Обмен эротическими фото приводит лишь к громкому скандалу.

Эпизод 2

Отис использует возможность показать себя как профессионального секс-терапевта, когда видит ссору у популярной школьной пары. Эрик находит себе других товарищей. Неожиданное событие в спальне вызывает сомнения у Джексона по поводу своей сексуальной ориентации.

Эпизод 3

Критический отклик подорвал решимость Мэйв относительно литературной деятельности. Адам и Майкл находят общий язык. Руби поддерживает Отиса как в кампании, так и в борьбе с одиночеством.

Эпизод 4

Несчастное событие побуждает некоторых вернуться к Мурдейлу. Избавление Джин становится кошмаром для Отиса. Руби производит разведку. Аиша приглашает Кэл на встречу, но все обстоятельства оказываются не столь простыми.

Эпизод 5

Джинн пытается обрести счастье в материнстве. Справится ли Отис с откровенными дискуссиями и встречей с мрачной Мэйв? Джексон переживает внутренний кризис.

Эпизод 6

Разводиться всегда больно, но на этот раз это невыносимо. Мэйв находит правильные слова даже в трудный момент чрезвычайных эмоций. Эйми обретает вдохновение, а Эрик открывается.

Эпизод 7

Нерабочий лифт ободряет школьников к акции протеста. Неразрешенная ссора между сестрами наконец-то превращается в громкий конфликт. Мэйв вмешивается, чтобы урегулировать ситуацию и принимает окончательное решение.

Эпизод 8

Весь колледж активно ищет Кэл. Эрик находит свое призвание, а Джексон – свои корни. Как и в любви, правда может быть разной... и всегда выходит на поверхность.

"Половое воспитание" 2023 год, 4 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала