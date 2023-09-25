"Сексуальна освіта" 4 сезон: опис усіх серій улюбленого серіалу українців

Серіал "Сексуальна освіта" вийшов на Netflix 21 вересня. Поки шанувальники діляться своїми відгуками в мережі, ми розкажемо про що йдеться у кожній серії 4 сезону.

За сюжетом продовження комедійного серіалу, школа Мурдейл закрита, Мейв (Емма Маккі) в Америці, тож Отіс (Ейса Баттерфілд) шукає своє місце у волелюбній школі Кавендіш. Але виявляється, що там він не єдиний секс-терапевт.

Читайте ще Готуйте попкорн: 5 комедій про спортивні змагання для ідеальних вихідних із друзями

Опис усіх серій 4 сезону "Сексуальної освіти"

Останні серії третього сезону не розкрили всі карти, у глядачів залишилося багато питань:

чи будуть Отіс та Мейв разом;

хто справжній батько Джой;

яким буде життя Еріка;

чи матиме Мурдейл майбутнє;

чи зможе Отіс відродити секс-клініку тощо.

У продовженні – 8 епізодів тривалістю від 55 до 85 хвилин кожна. Головні ролі зіграли Ейса Баттерфілд, Джилліан Андерсон, Шуті Ґатва, Емма Маккі та інші актори.

Епізод 1

Мейв сперечається з вимогливим викладачем. Але чи зможе вона зберегти відносини з Отісом, коли між ними з'являються нові перешкоди? Обмін еротичними фото призводить лише до гучного скандалу.

Епізод 2

Отіс використовує можливість показати себе як професійного секс-терапевта, коли бачить сварку у популярної шкільної пари. Ерік знаходить собі інших товаришів. Несподівана подія в спальні викликає сумніви у Джексона щодо своєї сексуальної орієнтації.

Епізод 3

Критичний відгук підірвав рішучість Мейв щодо літературної діяльності. Адам та Майкл знаходять спільну мову. Рубі підтримує Отіса як у кампанії, так і у боротьбі з самотністю.

Епізод 4

Нещасна подія спонукає декого повернутися до Мурдейлу. Збавлення Джин стає кошмаром для Отіса. Рубі проводить розвідку. Аїша запрошує Кел на зустріч, але всі обставини виявляються не такими простими.

Епізод 5

Джин намагається знайти щастя у материнстві. Чи впорається Отіс із відвертими дискусіями та зустріччю з похмурою Мейв? Джексон переживає внутрішню кризу.

Епізод 6

Розлучатися завжди боляче, але цього разу це геть нестерпно. Мейв знаходить правильні слова навіть у важкий момент надзвичайних емоцій. Еймі знаходить натхнення, а Ерік відкривається.

Епізод 7

Неробочий ліфт підбадьорює школярів до акції протесту. Невирішена сварка між сестрами нарешті перетворюється на гучний конфлікт. Мейв втручається, щоб врегулювати ситуацію та приймає остаточне рішення.

Епізод 8

Весь коледж активно шукає Кел. Ерік знаходить своє покликання, а Джексон – своє коріння. Як і в коханні, правда може бути різною... і завжди виходить на поверхню.

"Сексуальна освіта" 2023 рік, 4 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу