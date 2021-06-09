Легкое безумие и эпатажный грим: какие роли Джонни Деппа больше всего запомнились зрителям

Джонни Депп объединяет разнообразные и одновременно чем-то похожие образы. Зрителям запомнились его самые эксцентричные роли легким безумием, эпатажным гримом и яркими костюмами.

Безумный Шляпник, чудаковатый владелец шоколадной фабрики или нетипичный пират – все это про образы актера Джонни Деппа.

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Джонни Депп в роли Эдварда

Эдвард из фильма "Эдвард Руки-ножницы" – не совсем обычный человек, его когда-то создал гениальный одинокий ученый, но не успел закончить свою работу. Много лет Эдвард, у которого вместо рук ножницы, прожил в одиночестве, но потом его приютила добрая семья, и скромный герой всеми силами старается быть полезным обществу.

Однако не все в городе рады столь странному новичку. Для того, чтобы исполнить роль Эдварда, Джонни Деппу пришлось похудеть на 10 килограммов. В сцене, где Эдвард бежит обратно домой, в замок на горе, актер Джонни Депп потерял сознание из-за перегрева, полученного в результате длительного ношения кожаного костюма.



Депп потерял сознание на съемках / Фото 20th Century Studios

Роль эксцентрична, но немногословна: самый длинный монолог, который произнес Джонни Депп в картине – это лишь 16 слов. Всего за весь фильм главный герой произносит лишь 169 слов.

Роль кондитера Вилли Вонки

На создание образа удивительного кондитера Вилли Вонки из фильма "Чарли и шоколадная фабрика" Джонни Деппа вдохновил клип группы The Queen, где персонаж Фредди Меркьюри появляется в кадре в объемном парике.

Главный герой фильма – веселый, эксцентричный и энергичный кондитер, который способен осуществить мечты любого ребенка. Его кондитерская фантазия доходит до того, чтобы спрятать 5 золотых билетов в плитках шоколада и впоследствии испытать честность победителей.



На создание образа Деппа вдохновил клип The Queen / Фото Warner Bros . Pictures

Депп в образе Суини Тодда

Попытка использования колюще-режущих предметов в мирных целях в фильме "Эдвард Руки-ножницы" натолкнула мастера кукольных фильмов ужасов Тима Бертона вдохнуть новую жизнь в бродвейскую историю о цирюльнике-мстителе.

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Главная роль в фильме "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит", конечно же, досталась Деппу. Только резать ему приходится не ледяные фигуры и садовые кусты, а намыленные шеи посетителей парикмахерской на Флит-стрит.

Джонни Депп в роли Шляпника

В экранизации "Алиса в стране чудес" за 2010 год количество пестро загримированных, ярких чудаков зашкаливала, но голливудскому актеру досталась, пожалуй, самая эпатажная роль Шляпника.

Сам актер добавил своего таланта, чтобы шляпник поражал неординарностью. В фильме Депп щеголяет в эффектном гриме и исполняет уникальный танец брики-дрики.



Деппу досталась, пожалуй, самая эпатажная роль Шляпника / Фото EPA

Эпатажный образ Джека Воробья

Роль обаятельного и эпатажного пирата Джека Воробья в фильме "Пираты Карибского моря" ознаменовала новый этап в карьере Джонни Деппа и стала настоящим бенефисом для уже признанного актера.

Главные составляющие фирменного образа, которые обеспечивают каждой новой части пиратской франшизы рекордные кассовые сборы, актер позаимствовал из музыкального мира – на съемочной площадке он пытался подражать гитаристу The Rolling Stones Киту Ричардсу. Так с легкой руки Джонни старомодный корсар превратился в настоящего рокера.

Депп в роли серого волка

Фильм "В темном-темном лесу" объединил в себе несколько сказок в одну сюжетную линию, где все знакомые сказки не заканчиваются словами "жили все долго и счастливо", а имеют продолжение и даже связаны между собой.



Фильм "В темном-темном лесу" / Фото Walt Disney Pictures

Главные герои – сказочные персонажи, у каждого из которых есть своя мечта. Так в новелле о Красной шапочке с забавными гримасами, эффектными танцами и неплохими вокальными данными появляется Джонни Депп.

Джонни Депп – один из самых оплачиваемых актеров Голливуда. За роль Джека Воробья в четвертой части "Пираты Карибского моря" он получил более 55 миллионов долларов – это рекордный гонорар в истории Голливуда.

По словам самого актера, он не смотрит фильмы со своим участием, говорит, что "лучше проглотит мешок клещей", чем будет делать это. Также Джонни Депп поддержал революцию в Украине в 2014 году, а в 2016 году выступил в рамках акции Voice Project с требованием освободить украинского политзаключенного в России Олега Сенцова.