Вы их точно видели и знаете: 4 самых популярных близнецов в кино

Иногда в кино можно встретить братьев-близнецов или сестер-близняшек. Из-за своей особенности они в основном запоминаются зрителям. Однако бывает, что актеров и актрис действительно трудно различить, тем более в детстве.

В сегодняшнем материале редакция Кино 24 расскажет о самых популярных близнецах в кино. Вы точно видели кого-то из них в фильмах и сериалах. Однако с тех пор актеры уже выросли и несколько изменились.

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Коул и Дилан Спраус

С самого детства братьев Спраус можно было увидеть на экранах, ведь тогда режиссеры буквально охотились на харизматичных близнецов. Они снялись в ситкоме "Грейс в огне" и в комедии "Большой папа". Однако наибольшую популярность им принес проект от Disney "Все тип-топ, или жизнь Зака и Коди", который транслировался с 2005 до 2008 года. Братья участвовали и в других лентах, которые выпускала компания. Например – "Волшебники из Вэйверли Плэйс".

Мэри-Кейт и Эшли Олсен

Мэри Кейт и Эшли Олсен действительно были на пике популярности в детстве. В период с 1990 до 2000-х годов они постоянно появлялись в кино. Вот самые популярные фильмы с участием сестер: "Веселые деньки на Диком Западе", "Двое: я и моя тень", "Солнечные каникулы", "Однажды в Риме" и другие не менее интересные ленты.

Оливер и Джеймс Фелпс

Оливер и Джейм Фелпс – это те самые близнецы Уизли из "Гарри Поттера". Эти персонажи очевидно и принесли им бешеную узнаваемость и успех. Роли в фильме стали дебютными для ребят. До этого братья выступали только в спектаклях, которые ставили в школьном театре. Попробовать себя в роли Фреда у Джорджа их вдохновила мама.

Линда и Лесли Хэмилтон

Сестры Хэмилтон вместе снялись в фильме "Терминатор 2: Судный день". Лесли перевоплотилась в клона Сары Коннор, роль которой исполнила Линда. К сожалению, 63-летняя Лесли Гамильон умерла в 2020 году. Близкие женщины тогда не сразу сообщили прессе о ее смерти, а что стало причиной так и не ответили.

Линда и Лесли Хэмилтон / Фото с фейсбука

Надеемся, что вы знаете кого-то из этих известных близнецов. Возможно, имеете и их любимые роли в кино.