Новогодние ленты в списке: самые популярные фильмы на Netflix, которые сейчас смотрят украинцы

Совсем неудивительно, что в декабре в топах оказываются рождественско-новогодние фильмы и мультики. Стриминговая платформа Netflix уже опубликовала список из самых популярных лент в Украине.

В лидерах – лента "Праздничное ограбление". Полный рейтинг популярных фильмов и мультиков рассказываем дальше на 24 Канале со ссылкой на Netflix.

Какие фильмы самые популярные на Netflix?

"Праздничное ограбление"

Рейтинг IMDb: 5,8

Двое неудачников, которые работают почасово, объединяются, чтобы ограбить шикарный лондонский универмаг в канун Рождества. Возможно, им даже удастся покорить сердца друг друга по дороге к преступлению, кто знает.

"Праздничное ограбление": смотрите онлайн трейлер фильма

"Трудности с шампанским"

Рейтинг IMDb: 6,1

Рождественская мелодрама вышла на Netflix 19 ноября, уже вторую неделю подряд находится в первой десятке самых популярных фильмов. Сюжет рассказывает о женщине, которая приезжает во Францию, чтобы заключить сделку по продаже бренда шампанского, однако влюбляется в сына основателя компании.

"Трудности с шампанским": смотрите онлайн трейлер фильма

"Каховский объект"

Рейтинг IMDb: 5,0

Премьера украинского фильма состоялась 26 ноября. По сюжету, после подрыва Каховской ГЭС группа украинских военных находит под водой секретный советский бункер. И с этого момента их миссия превращается в настоящую борьбу за выживание.

"Каховский объект": смотрите онлайн трейлер фильма

"Каскадер"

Рейтинг IMDb: 6,8

Сюжет фильма разворачивается вокруг Кольта Сиверса – успешного каскадера, который становится дублером звезды боевиков Тома Райдера. Но неудачно выполненный трюк ставит карьеру мужчины на паузу: он травмируется и после длительного лечения устраивается на работу парковщиком. Все это время Кольт не может себе простить ошибку на съемочной площадке и уже даже не мечтает когда-то вернуться туда.

"Каскадер": смотрите онлайн трейлер фильма

Также в рейтинге есть такие фильмы:

"Франккенштайн";

"Только во сне";

"Поезд во снах";

"Рождество с бывшим";

"Кейпоп-охотники на демонов";

"То Рождество".

Какие фильмы на Рождество рекомендует посмотреть Маколей Калкин?

По словам звезды "Один дома" в издании Radar Online, в его список любимых фильмов на рождественские праздники входят ленты, которые называют забытой классикой. Среди них: "Рождественская история" (1983), "Новая рождественская сказка" (1988), "Эльф" (2003).