Новогодние ленты в списке: самые популярные фильмы на Netflix, которые сейчас смотрят украинцы
- Самыми популярными фильмами на Netflix в Украине являются: "Праздничное ограбление", "Трудности с шампанским", "Каховский объект" и "Каскадер".
- Маколей Калкин рекомендует для просмотра на Рождество такие фильмы: "Рождественская история", "Новая рождественская сказка" и "Эльф".
Совсем неудивительно, что в декабре в топах оказываются рождественско-новогодние фильмы и мультики. Стриминговая платформа Netflix уже опубликовала список из самых популярных лент в Украине.
В лидерах – лента "Праздничное ограбление". Полный рейтинг популярных фильмов и мультиков рассказываем дальше на 24 Канале со ссылкой на Netflix.
Какие фильмы самые популярные на Netflix?
"Праздничное ограбление"
Рейтинг IMDb: 5,8
Двое неудачников, которые работают почасово, объединяются, чтобы ограбить шикарный лондонский универмаг в канун Рождества. Возможно, им даже удастся покорить сердца друг друга по дороге к преступлению, кто знает.
"Праздничное ограбление": смотрите онлайн трейлер фильма
"Трудности с шампанским"
Рейтинг IMDb: 6,1
Рождественская мелодрама вышла на Netflix 19 ноября, уже вторую неделю подряд находится в первой десятке самых популярных фильмов. Сюжет рассказывает о женщине, которая приезжает во Францию, чтобы заключить сделку по продаже бренда шампанского, однако влюбляется в сына основателя компании.
"Трудности с шампанским": смотрите онлайн трейлер фильма
"Каховский объект"
Рейтинг IMDb: 5,0
Премьера украинского фильма состоялась 26 ноября. По сюжету, после подрыва Каховской ГЭС группа украинских военных находит под водой секретный советский бункер. И с этого момента их миссия превращается в настоящую борьбу за выживание.
"Каховский объект": смотрите онлайн трейлер фильма
"Каскадер"
Рейтинг IMDb: 6,8
Сюжет фильма разворачивается вокруг Кольта Сиверса – успешного каскадера, который становится дублером звезды боевиков Тома Райдера. Но неудачно выполненный трюк ставит карьеру мужчины на паузу: он травмируется и после длительного лечения устраивается на работу парковщиком. Все это время Кольт не может себе простить ошибку на съемочной площадке и уже даже не мечтает когда-то вернуться туда.
"Каскадер": смотрите онлайн трейлер фильма
Также в рейтинге есть такие фильмы:
- "Франккенштайн";
- "Только во сне";
- "Поезд во снах";
- "Рождество с бывшим";
- "Кейпоп-охотники на демонов";
- "То Рождество".
Какие фильмы на Рождество рекомендует посмотреть Маколей Калкин?
По словам звезды "Один дома" в издании Radar Online, в его список любимых фильмов на рождественские праздники входят ленты, которые называют забытой классикой. Среди них: "Рождественская история" (1983), "Новая рождественская сказка" (1988), "Эльф" (2003).