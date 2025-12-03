Новорічні стрічки у списку: найпопулярніші фільми на Netflix, які зараз дивляться українці
- Найпопулярнішими фільмами на Netflix в Україні є: "Святкове пограбування", "Труднощі з шампанським", "Каховський об'єкт" та "Каскадер".
- Маколей Калкін рекомендує для перегляду на Різдво такі фільми: "Різдвяна історія", "Нова різдвяна казка" та "Ельф".
Зовсім не дивно, що у грудні у топах опиняються різдвяно-новорічні фільми та мультики. Стрімінгова платформа Netflix уже опублікувала список з найпопулярніших стрічок в Україні.
У лідерах – стрічка "Святкове пограбування". Повний рейтинг популярних фільмів і мультиків розповідаємо далі на 24 Каналі з посиланням на Netflix.
Які фільми найпопулярніші на Netflix?
"Святкове пограбування"
Рейтинг IMDb: 5,8
Двоє невдах, які працюють погодинно, об'єднуються, щоб пограбувати шикарний лондонський універмаг у переддень Різдва. Можливо, їм навіть вдасться підкорити серця один одного по дорозі до злочину, хто зна.
"Святкове пограбування": дивіться онлайн трейлер фільму
"Труднощі з шампанським"
Рейтинг IMDb: 6,1
Різдвяна мелодрама вийшла на Netflix 19 листопада, вже другий тиждень поспіль перебуває у першій десятці найпопулярніших фільмів. Сюжет розповідає про жінку, яка приїжджає до Франції, щоб укласти угоду з продажу бренду шампанського, однак закохується у сина засновника компанії.
"Труднощі з шампанським": дивіться онлайн трейлер фільму
"Каховський об'єкт"
Рейтинг IMDb: 5,0
Прем'єра українського фільму відбулась 26 листопада. За сюжетом, після підриву Каховської ГЕС група українських військових знаходить під водою секретний радянський бункер. І з цього моменту їхня місія перетворюється на справжню боротьбу за виживання.
"Каховський об'єкт": дивіться онлайн трейлер фільму
"Каскадер"
Рейтинг IMDb: 6,8
Сюжет фільму розгортається довкола Кольта Сіверса – успішного каскадера, який стає дублером зірки бойовиків Тома Райдера. Та невдало виконаний трюк ставить кар'єру чоловіка на паузу: він травмується і після тривалого лікування влаштовується на роботу паркувальником. Увесь цей час Кольт не може собі пробачити помилку на знімальному майданчику і вже навіть не мріє колись повернутись туди.
"Каскадер": дивіться онлайн трейлер фільму
Також у рейтингу є такі фільми:
- "Франккенштайн";
- "Лише уві сні";
- "Потяг у снах";
- "Різдво з колишнім";
- "Кейпоп-мисливці на демонів";
- "Те Різдво".
Які фільми на Різдво рекомендує подивитись Маколей Калкін?
За словами зірки "Сам удома" у виданні Radar Online, у його список улюблених фільмів на різдвяні свята входять стрічки, які називають забутою класикою. Серед них: "Різдвяна історія" (1983), "Нова різдвяна казка" (1988), "Ельф" (2003).