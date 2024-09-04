10 лучших фильмов на Netflix, которые стали фаворитами украинцев за последнее время

Еженедельно стриминговая платформа Netflix обновляет список самых популярных лент за последнее время. На этот раз в подборке лучших оказалась популярная украинская лента.

Узнайте в материале Кино 24, какие фильмы сейчас самые популярные на Netflix. Выбирайте для просмотра и смотрите онлайн уже этим вечером.

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Самые популярные фильмы на Netflix: что посмотреть онлайн

"Союз"

По сюжету этого напряженного боевика, главный герой – строитель, который ведет спокойную жизнь. Однажды его прошлое внезапно дает о себе знать, когда к нему обращается школьная любовь, с которой он давно потерял контакт. Она оказывается вовлеченной в опасный мир шпионажа и тайных операций. Вынуждена искать помощи, она обращается именно к нему, поскольку верит, что он единственный, кому можно доверить важную миссию.

Герой, никогда не сталкиваясь с подобными опасностями, внезапно оказывается в центре опасных интриг и смертельных заговоров. Теперь ему придется научиться выживать в мире, где каждый может быть врагом, и разобраться, насколько далеко он готов зайти, чтобы спасти свою прошлую любовь и себя самого.

"Союз": смотрите онлайн трейлер фильма

"Вкус свободы"

Молодая и талантливая девушка-повар, страстно влюблена в высокие кулинарные искусства, сталкивается с жестокой реальностью, когда теряет работу в небольшом придорожном кафе. Ее мастерство и изысканные блюда не находят спроса среди посетителей, которые ищут более простую пищу. Отчаявшаяся, но не сломанная, она решает сбежать во Львов – города, который всегда манил ее своей богатой культурой и кулинарными традициями. Там она мечтает осуществить свою давнюю цель – стать шефом в престижном ресторане европейской кухни.

Однако ее путь к мечте неожиданно меняется, когда она наталкивается на уникальную книгу, написанную забытой легендой украинской кухни Ольгой Франко. Это кулинарное сокровище открывает ей совершенно новый мир – глубинную и богатую украинскую гастрономию.

"Вкус свободы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Новички"

В центре сюжета этой комедии – первая неделя обучения в старшей школе, когда все только начинают осваиваться. Четверо друзей-подростков решают не упустить шанс и присоединиться к самой большой вечеринке года, которая обещает стать настоящим событием для всех учеников. Но то, что должно было стать невинным развлечением, быстро превращается в ночь, полную хаоса, неожиданных событий и разврата.

Подростки сталкиваются с множеством вызовов: от неудачных попыток завоевать симпатии до участия в непредсказуемых ситуациях, которые выходят из-под контроля. Они оказываются в эпицентре событий, где ошибки неизбежны, а последствия каждого решения могут иметь далеко идущие последствия.

"Новички": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ангелы Ниццы"

Этот фильм рассказывает о неожиданном союзе двух совершенно разных женщин, которые объединяются ради общей цели. В центре сюжета – мстительная и безудержная полицейская с харизматичной и яркой личностью, которая привыкла действовать без оглядки на правила, часто руководствуясь интуицией и собственными методами. Ее напарницей становится немецкая детектив, известная своей педантичностью, соблюдением протоколов и железной дисциплиной.

Несмотря на противоположные подходы к работе, обе женщины вынуждены найти общий язык, когда перед ними возникает угроза, способная уничтожить Ниццу.

"Ангелы Ниццы": смотрите онлайн трейлер фильма

Также в списке самых популярных фильмов есть такие ленты:

"Непокоренный"

"Пришелец Павел"

"Кот в сапогах 2: Последнее желание"

"Школа для взрослых"

"М3ГАН"

"Крик VI"

Смотрите трейлеры и выбирайте своего фаворита. Выбирайте и наслаждайтесь лентами на Netflix.