Посмотрите их, когда нет света: 3 популярных фильма, которые есть на YouTube

Постоянные отключения света надоедают всем, но с этим можно справиться. Вы можете провести время во время отключения, просматривая интересный фильм, доступный на YouTube.

Важно выбирать ленты, которые доступны на официальных сайтах, а не на пиратских сервисах. В материале 24 Канала мы подготовили подборку именно таких фильмов. Среди них – популярные украинские ленты и фильмы мирового производства. Выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь уже сегодня.

Какие популярные фильмы посмотреть на YouTube?

"Майкл Коллинз"

Это высокорейтинговая биографическая история о человеке, который готов был жертвовать собой ради своего народа. В центре сюжета Майкл Коллинз. Зрители имеют возможность окунуться в реальную историю ирландского революционера. Коллинз сыграл ключевую роль в борьбе за независимость Ирландии от Великобритании в начале 20 века.

Лента доступна в свободном доступе на YouTube. Правда, посмотреть его можно только на языке оригинала.

"Майкл Коллинз": смотрите онлайн фильм

"Коза Ностра. Мама Едет"

Украинский фильм, который можно посмотреть в свободном доступе на YouTube. Лента рассказывает о Владе Козу, которая продает свой дом и без предупреждения летит к дочери в Италию, чтобы помочь с воспитанием внука.

Однако Влада со своими бесконечными советами только мешает, ведь Маричка давно взрослая и сама хочет решать свою жизнь. Тем временем босс мафиозного клана Дон Фредо Лагана возвращается домой после 15 лет заключения.

"Коза Ностра. Мама Едет": смотрите онлайн фильм

На вилле – полный беспорядок: дети избалованы, деньги исчезают, а семья распадается. Без матери они нанимают Владу как домохозяйку, но вместо этого получают универсальную "спасительницу" – советчицу, врача, психолога и человека, который может решить их проблемы. Единственное правило – Власть не должна знать, что Дон Фредо и его дети связаны с мафией.

"Новогодняя перевертыш"

Это украинский фильм на несколько серий, который рассказывает о чуде накануне Нового года. В центре сюжета защитник Валера, который едет с фронта к границе, чтобы убедить жену не расставаться. Волонтер Таня, которая несмотря на неудачные попытки собрать средства на дроны, спешит на таможню. Блогер Лиза, которая мечтает о легкой и беззаботной довоенной жизни и депутат Петрович, который мечтает сбежать за границу с чемоданом денег.

"Новогодний переполох": смотрите онлайн фильм

Однако все они оказываются в небольшом уютном отеле в Карпатах. А способствует этому хозяин отеля, по имени Иван.