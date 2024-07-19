4 популярных фильма, в которых актрисы полностью обнажились

Сегодня обнаженные сцены в фильмах –это не новинка для зрителей. Многие известные актрисы не стесняются раздеться перед камерой, чтобы передать образ своей героини на полную.

Кино 24 расскажет о лентах, в которых актрисы предстают полностью обнаженными. Эти фильмы очень известны, а сцены запомнились многим зрителям.

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"Без обид"

Фильм 2023 года рассказывает о Мэдди (которую сыграла Дженнифер Лоуренс), которая за деньги должна стать подругой интроверта Перси. Семья и команда актрисы была обеспокоена относительно откровенной сцены на пляже, однако для Дженнифер это не было некомфортным или постыдным.



Актрисы, которые обнажились для роли / Кадр из фильма

"Волк с Уолл-Стрит"

Марго Робби еще не была на пике популярности, когда снималась в фильме. Но она не стеснялась полностью раздеться, соблазняя главного героя. Актриса призналась, что ей давали возможность одеться для пикантной сцены, но она настояла на том, чтобы все имело реалистичный вид. По ее мнению, именно такой должна была быть ее героиня.



Актрисы, которые обнажились для роли / Кадр из фильма

"Основной инстинкт"

Шэрон Стоун часто вспоминает знаменитую роль в фильме 1992 года. Однако на самом деле она не знала о том, насколько ей придется обнажиться перед камерами – это был обман со стороны режиссеров. Но сейчас звезда не жалеет, что приняла участие в фильме.



Актрисы, которые обнажились для роли / Кадр из фильма

"Титаник"

Кейт Уинслет неоднократно появлялась обнаженной перед камерами. Она не колеблется раздеваться, потому что верит в себя и не обращает внимание на то, что думают другие. Между тем ее сцена топлес в "Титанике" стала знаменитой.



Актрисы, которые обнажились для роли / Кадр из фильма