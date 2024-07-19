4 популярні фільми, в яких акторки повністю оголилися

Сьогодні оголені сцени у фільмах – це не новинка для глядачів. Чимало відомих акторок не соромляться роздягнутися перед камерою, щоб передати образ своєї героїні на повну.

Кіно 24 розповість про стрічки, у яких акторки постають повністю оголеними. Ці фільми дуже відомі, а сцени запам'яталися багатьом глядачам.

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"Без образ"

Фільм 2023 року розповідає про Медді (яку зіграла Дженніфер Лоуренс), яка за гроші має стати подругою інтроверта Персі. Сім'я та команда акторки була стурбована щодо відвертої сцени на пляжі, однак для Дженніфер це не було некомфортним чи сороміцьким.



Акторки, які оголились для ролі / Кадр з фільму

"Вовк з Уолл-Стріт"

Марго Роббі ще не була на піку популярності, коли знімалась у фільмі. Та вона не соромилась повністю роздягнутися, спокушаючи головного героя. Акторка зізналась, що їй давали можливість одягнутися для пікантної сцени, але вона наполягла на тому, щоб все мало реалістичний вигляд. На її думку, саме такою мала бути її героїня.



Акторки, які оголились для ролі / Кадр з фільму

"Основний інстинкт"

Шерон Стоун часто згадує знамениту роль у фільмі 1992 року. Однак насправді вона не знала про те, наскільки їй доведеться оголитися перед камерами – це був обман з боку режисерів. Та зараз зірка не шкодує, що взяла участь у фільмі.



Акторки, які оголились для ролі / Кадр з фільму

"Титанік"

Кейт Вінслет неодноразово з'являлась оголеною перед камерами. Вона не вагається роздягатися, бо вірить у себе та не звертає увагу на те, що думають інші. Тим часом її сцена топлес у "Титаніку" стала знаменитою.



Акторки, які оголились для ролі / Кадр з фільму