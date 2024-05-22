Их обожают все: 4 культовых сериала 90-х, которые могут дать фору современным

Конец 1990-х годов принес в мир многое, начиная от знаковых музыкальных хитов, модных трендов, заканчивая плеядой шедевральных сериалов. Зрители не только с восторгом их смотрели, они смеялись и плакали вместе с героями любимых проектов.

Некоторые сериалы несли в себе не только развлекательный смысл, но и заставляли задуматься над глубокими жизненными вопросами. Так, зрители каждый день с нетерпением ждали выхода новой серии. О каких же культовых телесериалах идет речь, расскажет редакция Кино 24.

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"Друзья"

События сериала происходят в шумном мегаполисе – Нью-Йорке. Главными героями являются 3 девушек и 3 парней, ставших друзьями. Эта неразлучная шестерка, которая регулярно встречается в знаменитом кафе Central Perk, стала воплощением крепкой и неразлучной дружбы на экране.

Динамика в отношениях между друзьями подарила зрителям множество увлекательных историй. В частности, они проживали вместе с главными героями все периоды их жизни.

Несмотря на взлеты и падения в жизни друзей, они всегда поддерживают друг друга и при этом не теряют нотки юмора. Это изрядно производило впечатление на зрителей. Несмотря на то, что первый сезон сериала вышел еще в далеком 1994, он до сих пор считается одним из самых любимых сериалов, который смотрят и по сей день.

"Друзья": смотрите онлайн трейлер сериала

"Секс и город"

Главная героиня сериала – Кэрри Брэдшоу, которая работает журналисткой и живет в Нью-Йорке. Молодая девушка живет повседневной жизнью, пишущая об обычных женских проблемах.

У нее есть компания лучших подруг – Саманта, Шарлотта и Миранда, каждая из которых ищет счастье по-своему. Керри, кажется, наконец нашла свою идеальную пару, которая предстает в сериале в виде Мистера Бига. Он очаровательный, харизматичный и успешный, однако их отношениям не хватает стабильности. Частые разрывы пары становятся причиной того, что Кэрри ищет утешение в объятиях других мужчин.

Ее подруга Саманта наоборот никогда не имела проблем в личной жизни, ведь она скорее коллекционирует мужчин, но не влюбляется в них. Шарлотта же хочет выйти замуж за респектабельного и успешного джентльмена, однако постоянно сталкивается с неподходящими партнерами. А вот независимая красавица Миранда пытается найти достойного партнера, поскольку привыкла брать на себя ответственность в отношениях.

"Секс и город": смотрите онлайн трейлер сериала

"Все женщины – ведьмы"

Трудно найти людей, которые хотя бы не слышали об этом культовом проекте.

События в сериале начинаются с того, что Фиби возвращается в Сан-Франциско к старшим сестрам Прю и Пайпер. Той же ночью она вместе с сестрами находят на чердаке в доме своей бабушки колдовскую книгу.

Именно она становится двигателем к развитию чрезвычайных способностей у сестер. Причем, что у каждой из них есть свой неповторимый дар. Пайпер может останавливать время, Прю с помощью силы мысли может перемещать предметы на расстоянии, а Фиби имеет дар видения, так она видит будущее. Жизнь сестер после необычного открытия становится полной загадок и мистических и опасных приключений.

"Все женщины – ведьмы": смотрите онлайн трейлер сериала

"Баффи – победительница вампиров"

Эта история расскажет о старшекласснице Баффи Саммерс, которая переехала из Лос-Анджелеса в маленький городок Саннидейл. Однако эта девушка не такая простая, как могло показаться на первый взгляд. Дело в том, что она – Избранная, которой суждено бороться с демонами, вампирами и другими злыми сущностями.

Однако таинственная личность Баффи вскоре раскрывается, когда она пересекается с мистером Рупертом Джайлзом, работающим в ее школе библиотекарем. К тому же, мужчина оказывается является ее личным Смотрителем. Джайлзу было поручено научить Баффи искусству истребления вампиров, что положило начало ее пути к выполнению своего предназначения.

"Баффи – победительница вампиров": смотрите онлайн трейлер сериала

Окунитесь в ностальгию вместе с этими сериалами. Они точно подарят хорошее настроение и обеспечат отличный вечер.