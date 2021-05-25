Сеть поразил официальный трейлер "Порохового коктейля" со звездой "Игры престолов"

В Сети появился официальный трейлер экшн-комедии "Пороховой коктейль" (Gunpowder Milkshake). Премьера фильма в Украине запланирована только в кинотеатрах 15 июля 2021-го года, фильм не будет доступен одновременно на онлайн-платформах. Смотрите впечатляющий трейлер на кино 24.

Соавтором сценария и режиссером нового экшена стал израильский режиссер-визионер Навот Папушадо, для которого это первый фильм на английском языке. Экшн с по-настоящему убийственным чувством юмора – "Пороховой коктейль" появится в украинских кинотеатрах уже 15 июля 2021 года!

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Автору удалось собрать в стилизованной экшен-комедии неординарный актерский состав:

в главной роли Карен Гиллан (франшизы "Джуманджи", "Мстители"),

(франшизы "Джуманджи", "Мстители"), ее маму сыграла Лина Хиди ("Игра престолов", "Судья Дредд"),

("Игра престолов", "Судья Дредд"), Анджела Бассетт (номинация на премию "Оскар"; "Черная пантера", "Миссия невыполнима: Фоллаут"),

(номинация на премию "Оскар"; "Черная пантера", "Миссия невыполнима: Фоллаут"), Мишель Ео ("Безумно богатые азиаты", "Счастливого Рождества"),

("Безумно богатые азиаты", "Счастливого Рождества"), Карла Гуджино ("Сан-Андреас", "Стражи"),

("Сан-Андреас", "Стражи"), совсем юная Хлои Коулман ("Мой шпион", "Большая маленькая ложь").



Кадр из фильма "Пороховой коктейль" / пресс-служба фильма

В картине также сыграл номинант на премию "Оскар" Пол Джаматти ( "Миллиарды", "Новый Человек-паук 2: Высокое напряжение").

Сюжет "Порохового коктейля"

Быть киллером – весело и просто? ... Для харизматичной Сэм (Карен Гиллан), которая от матери унаследовала талант к заказным убийствам, – это действительно так! Но когда девушке приходится дважды скорректировать план своего работодателя – загадочной Фирмы, она стремительно теряет их симпатии. К счастью, через 15 лет после своего исчезновения мама девушки - Скарлетт (Лина Хиди) возвращается и вместе со своими бывшими напарницами, Библиотекарями, они готовы угостить незваных гостей своим фирменным "пороховым коктейлем".



Карен Гиллан и Хлои Коулман в фильме "Пороховой коктейль" / пресс-служба фильма

"Пороховой коктейль" 2021: смотрите трейлер онлайн