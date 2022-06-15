После обвинений в притязаниях: Кевина Спейси вызвали в суд Лондона

После судебных разбирательств из-за секс-скандала, Кевина Спейси снова обвинили в притязаниях. На этот раз с новыми заявлениями обратились три мужчины. По обвинениям актера еще раз вызвали в суд.

В чем обвиняют Кевина Спейси

62-летний актер обвиняется в сексуальных преступлениях в период с 2005 по 2013 год в Лондоне и Глостершире. Звезда сериала "Карточный дом" пока все отрицает, однако снова предстанет перед судом.

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Кевин Спейси является двукратным лауреатом премии Оскар и снялся в таких фильмах, как "Семь", "Секреты Лос-Анджелеса", "Красота по-американски" и "Малыш на драйве", а также в сериале "Карточный домик" от Netflix.

Как ранее отмечал глава из специального отдела по расследованию преступлений Розмари Эйнсли, Спейси также было предъявлено обвинение в принуждении человека к сексу с проникновением без согласия партнера. "Обвинения обнародовали после ряда улик, собранных столичной полицией в ходе расследования", – дополнил он.

Заметим, что в подобных случаях было привлечено несколько мужчин, которым за 30 и 40 лет. В отделе сказали, что не могут опровергнуть или подтвердить эту информацию. Будут разбираться в суде.

Как Кевин Спейси реагирует на обвинения

В четверг должен пройти суд в Лондоне в округе Вестминстер. Спейси сказал: "Буду защищать себя". Еще раньше, напомним, актер в интервью телеканалу ABC отмечал, что не признает свою вину.

Напомним, еще в 2005 году один мужчина утверждал, что подвергся сексуальному насилию. Позже в 2008 году другой был вынужден вступить в половой акт против своей воли. Все это происходило в Лондоне. Уже в 2013 году еще один мужчина заявил, что подвергся сексуальному насилию со стороны Кевина Спейси в Глостершире.

Кроме этого, в 2017 году актер Энтони Рэпп обвинил Спейси, что тот прикасался к нему в 1986 году, еще когда Реппу было всего 14 лет.

Как мы ранее отмечали, по обвинениям в притязаниях, Кевина Спейси обязали выплатить почти 31 миллион долларов студии MRC за нарушение контракта. Из-за секс-скандалов, связанных со звездой, студия понесла немалый ущерб.