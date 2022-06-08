Недавно в США состоялся самый обсуждаемый суд в истории звездных разводов. И пока Джонни Депп ожидает компенсации в размере 10,35 миллиона долларов от Герд, актер решил поразвлечься со своими поклонниками в тиктоке.

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Джонни Депп появился в токтоке

В профиле актера есть пока только один ролик. В нем он показал фрагменты из недавнего музыкального тура по Великобритании с Джеффом Бэком. Это видео Депп посвятил своим поклонникам, а в сообщении поблагодарил их за то, что всюду и всегда его поддерживали.

В видео звучит композиция группы Love Joys с композицией Stranger.

Всем моим дорогим, верным и непоколебимым поклонникам. Мы всюду были вместе, мы видели все вместе. Мы вместе шли по одной дороге. Мы вместе делали правильные вещи, потому что вам было не безразлично. И теперь мы будем двигаться вперед все вместе. У меня нет возможности поблагодарить вас, кроме того, я просто скажу "Спасибо". Так что, спасибо. С любовью и уважением, ДД,

– написал актер.

Джонни Депп появился в тиктоке: смотрите его первый ролик

Как Эмбер Герд отреагировала на первое сообщение Деппа в тиктоке

Бывшая жена Деппа не обошла вниманием первый ролик актера. Эмбер, по словам ее представителя, остро отреагировала.

По мнению актрисы, победа актера в суде лишает женщин, ставших жертвами домашнего насилия, права на справедливость.

Как сообщает People, Герд прокомментировала: "Поскольку Джонни Депп говорит, что он "двигается вперед", права женщин двигаются назад!"

Разочарование, которое я испытываю сегодня, не передать словами. Я убита горем, потому что горы доказательств по-прежнему недостаточно, чтобы противостоять непропорционально великой власти и влиянию моего бывшего мужа,

– взвыла Герд.

Ранее актриса комментировала победу Деппа в суде: "Это отвергает в то время, когда женщина, которая высказалась и выразила свое мнение, могла быть публично оскорблена и унижена. Это отвергает назад идею о том, что к насилию в отношении женщин нужно относиться серьезно".