После потрясающего завершения: стоит ли ждать 4 сезон "Игры в кальмара"
- Третий сезон сериала "Игра в кальмара" официально назван последним, хотя в сети ходят слухи о возможном продолжении или спин-оффе.
- В финале третьего сезона персонаж Сон Ги Хун жертвует собой, а в Лос-Анджелесе появляется загадочный персонаж, который вербует новых игроков, что намекает на возможное продолжение истории.
- Создатель сериала Хван Дон Хёк подтвердил, что третий сезон был завершающим, но высказал идеи для потенциального спин-оффа, хотя официальных заявлений о продолжении пока нет.
- Актриса Кейт Бланшетт сыграла роль вербовщицы в финале, но создатель сериала отметил, что ее участие не связано с планами на продолжение.
Финал 3 сезона сериала "Игры в кальмара" завершается фразой: "Игра окончена". Netflix официально назвал последним третий сезон южнокорейского триллера. Но слухи о вероятном продолжении уже распространяются в сети.
"Игра в кальмара" стала мировым феноменом. Несмотря на это, создатель сериала Хван Дон Хёк официально подтвердил, что третий сезон будет финальным. И возможен ли спин-офф, расскажет Кино 24.
Интересно Сеть захватил милый тренд из "Игры в кальмара-3": как пары проверяют свои отношения
Прощальный сезон "Игры в кальмара" подарил поклонникам громкий финал. Путешествие главного героя официально завершилось, как и сама игра.
Я должен был завершить путешествие Ги Хуна и донести до зрителей определенную мысль. Послание, которое я хотел донести, заключалось в том, что когда мы преследуем только свои непосредственные интересы, отказываясь от самоограничения, жертв или любых расходов, и если мы не объединим усилия, у нас нет будущего,
– сказал Хван Дон Хёк.
Возможен ли спин-офф "Игры в кальмара"
Еще в 2024 году в прессе сообщали, что Дэвид Финчер рассматривает англоязычную версию "Игры в кальмара". Финальная сцена 3 сезона сериала словно готовит к вероятному продолжению (впереди спойлеры!).
В финале Сон Ги Хун жертвует собой ради ребенка. Впоследствии Фронтмен приезжает в Лос-Анджелес к дочери Ги Хуна, сообщает о смерти отца и передает его вещи и деньги от выигрыша.
В городе он замечает загадочного персонажа в костюме, который продолжает вербовать потенциальных игроков. Американского агента сыграла актриса Кейт Бланшетт. Это якобы намекает на то, что "Игра в кальмара" выйдет за пределы Южной Кореи.
Кейт Бланшетт в роли вербовщицы / Фото Netflix
Но Хван Дон Хёк настаивает, что его выбор актрисы был связан далеко не с этим. По его словам, женщина в роли рекрутера поразила бы зрителей еще больше. К тому же он хотел выбрать человека с такой харизмой, которая бы доминировала на экране в этот момент.
Все, что я хотел – это просто впечатляющий конец. Честно говоря, я не слышал официальных сообщений от Netflix о том, что Дэвид Финчер создаст "Игру в кальмара". Хотя, конечно, до меня доходили слухи. Но опять же, это была именно та концовка, которую я хотел для 3-го сезона,
– говорил создатель "Игры в кальмара".
Сейчас продолжение "Игры в кальмара" является лишь теорией. Не было официальных объявлений ни о кастинге, ни творческой команды.
Создатель сериала озвучивал собственные идеи относительно ответвления "Игры в кальмара". По его мнению, можно было бы экранизировать перерыв между первым и вторым сезоном или же изобразить отдельные истории вербовщиков или людей в масках.
Мини-сериал "Игра в кальмара" стал международной франшизой. Это кажется ироничным, учитывая то, что шоу критикует капитализм. Однако сериал может стать пищей для размышлений для многих.