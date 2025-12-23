Не "Один дома": фильм с Маколеем Калкиным, который вы обожали в детстве

Американский актер Маколей Калкин наиболее известен по фильмам "Один дома", которые многие пересматривают ежегодно в период новогодне-рождественских праздников. Историю о Кевине Маккаллистере обожают и дети, и взрослые.

Маколей Калкин сыграл главную роль в еще одном интересном фильме – "Повелитель страниц", который вышел в далеком 1994 году. Уверены, что среди наших читателей есть те, что обожали эту ленту в детстве, пишет 24 Канал.

Смотрите также Забудьте об "Иронии судьбы": 3 старые новогодние фильмы, которые надо увидеть хоть раз в жизни

О чем фильм "Повелитель страниц"?

Рейтинг IMDb: 6.2/10

Из-за шторма Ричард Тайлер вынужден прятаться в библиотеке. Библиотекарь Мистер Дьюи пытается дать мальчику книгу, однако ему нужен только телефон. Прежде чем главный герой успевает позвонить родителям, он поскальзывается, ударяется головой и теряет сознание. Когда Ричард просыпается, то оказывается в сказочной стране. Там живут известные литературные персонажи, а мальчика ждут невероятные приключения.

"Повелитель страниц": смотрите онлайн трейлер фильма

Кроме Маколея Калкина, к созданию фильма присоединились Кристофер Ллойд, Вупи Голдберг, Патрик Стюарт, Леонард Нимой, Фрэнк Уэлкер, Эд Бегли младший и Мел Харрис. Режиссерами ленты выступили Джо Джонстон, Пиксот Хант и Гленн Чайка, а спродюсировали ее Дэвид Киршнер и Пол Герц.

Какие еще фильмы с Маколеем Калкиным посмотреть?