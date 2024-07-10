Исторический день: в России прекратил существование Театр львовского режиссера Романа Виктюка

В России прекратил существование Театр Романа Виктюка, львовского режиссера, который умер в ноябре 2020 года. В Москве приняли решение переименовать театр и убрать из своей программы спектакли, поставленные легендарным режиссером.

Такой приказ отдал художественный руководитель театра Константин Богомолов. Об этом сообщил ученик режиссера Дмитрий Голубев.

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В России прекратил существование Театр Романа Виктюка: что известно

По приказу Константина Богомолова театр теперь называется "Театр-сцена Мельникова". В рамках этих изменений из репертуара изъяли выступления Романа Виктюка, в частности: "Служанки", "Последняя любовь Дон Жуана", "Несравненный!", "Иллюзии любви", "Кот в сапогах", "Маскарад маркиза де Сада".

Спектакль "Федра" будет переработан под руководством нового художественного руководителя и появится на театральной сцене в обновленном варианте.

Сегодня исторический день. Перестал свое существование один из лучших авторских театров мира, основанный великим режиссером, народным артистом Украины и России, профессором, преподавателем, маэстро Романом Виктюком,

– написал Дмитрий Голубев.

Константин Богомолов также заявил, что планирует пересмотреть остальные спектакли театра и принимать решение об их снятии или возвращении в репертуар.

В дополнение к изменениям в репертуаре, из социальных сетей театра были убраны все видео и фотографии, связанные с Романом Виктюком. Постить информацию о нем также запрещено, а все имеющиеся записи и упоминания были полностью удалены. Кроме того, был закрыт YouTube-канал театра, на котором ранее публиковались материалы о Виктюке и его спектаклях.

В театре также происходят значительные кадровые изменения. Многие работники были уволены, а на их место назначаются новые люди.