Дату премьеры продолжения сообщает 24 Канал со ссылкой на Netflix. В материале узнаете все, что известно о долгожданном продолжении.

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Когда выйдет 3 сезон сериала "Игра в кальмара"

Выход третьего сезона "Игры в кальмара" запланирован на 27 июня 2025 года, и это уже стало событием, которое с нетерпением ждут фанаты по всему миру. Каждый новый сезон сериала приносит еще больше загадок и сюжетных поворотов, и третий, вероятно, не будет исключением.

Ничто не может подготовить вас к последнему сезону игры в кальмара,

– говорится в анонсе.

1 января стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер нового сезона. В нем можно увидеть нового персонажа – куклу, по имени Чул-су, которая присоединится к игре "красный свет, зеленый свет". На видео трое игроков в спортивных костюмах выходят на арену, и мы видим, как кукла Янг-хи поворачивается к ним спиной. Но когда игроки приближаются, Янг-хи внезапно оборачивается и встречает их.

"Игра в кальмара": смотрите онлайн трейлер 3 сезона

Эта встреча – это лишь начало большой игры, которая точно станет незабываемой. Теперь зрителям остается только набираться терпения и готовить попкорн, ведь финал этой истории, очевидно, будет настоящим фейерверком эмоций и сюрпризов. Ожидание растет, и без сомнения, третий сезон принесет еще больше потрясающих моментов.