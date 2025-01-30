Риск, амбиции и жертвы: новый украинский триллер "Дом за стеклом" заставит задуматься о важном

"Дом за стеклом" новый украинский триллер, который стал настоящим открытием для отечественного кинематографа. Эта лента сочетает в себе элементы урбанистического триллера и детектива, создавая уникальный сюжет, который держит в напряжении до последнего кадра.

Международная премьера фильма состоялась на Варшавском международном кинофестивале в октябре 2023 года, где лента получила положительные отзывы и привлекла внимание международной аудитории. А уже 30 января 2025 года премьера "Дома за стеклом" состоялась и в Украине.

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О чем сюжет триллера "Дом за стеклом"

Лента "Дом за стеклом" рассказывает увлекательную историю амбициозного архитектора Виктории, жизнь которой внезапно переворачивается, когда ее дочь исчезает вместе со своим парнем, которого обвиняют в торговле наркотиками. Для Виктории этот потрясающий случай становится не только личной трагедией, но и серьезной угрозой ее карьере и репутации. В то же время она сталкивается с важным профессиональным проектом, от которого зависит ее будущее.

Все эти обстоятельства заставляют Викторию принять сложное решение – она решает взять ситуацию под контроль и самостоятельно начать расследование. Все усилия архитектора направлены на то, чтобы доказать невиновность дочери, разобраться в том, что на самом деле произошло, и избежать разрушительных последствий для ее личной и профессиональной жизни. В то же время она пытается сохранить важный проект, что может изменить ее карьеру, и не дать ситуации разрушить ее будущее.

"Дом за стеклом": смотрите онлайн трейлер фильма

С каждым шагом, который Виктория делает в своем расследовании, она сталкивается с трудностями и неожиданными поворотами. Лента раскрывает внутренний конфликт главной героини, ее борьбу за справедливость, семейные ценности и собственное счастье, а также важность принятия решений в критические моменты жизни.

Что известно о создании ленты

Съемки фильма "Дом за стеклом" начались в начале 2021 года и продолжались до февраля 2022 года. Это был интенсивный период работы, который требовал от команды кинематографистов большой преданности и профессионализма. Постпродукция ленты проходила в нескольких странах, в частности в Румынии, Польше, Германии и Украине.

Фильм был создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, а также компании Директория Кино. Кроме того, в производстве принимали участие многочисленные кинокомпании, среди которых Highbit Media, Cinelab, Nord Production, Black Photon, Современное Украинское Кино и D Facto Motion.

Главную роль исполнила украинская актриса Ирина Островская. В фильме также снялись Дарья Федина, Александр Башкиров, Ирма Витовская, Виталий Гордиенко, Елена Ильенко, Алексей Сова.