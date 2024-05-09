В документальном фильме вы увидите интервью с военными, волонтерами и местными жителями. На Кино 24 узнайте, что известно о создании ленты, где и когда можно будет посмотреть фильм.

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Создание фильма "Героям Слава!": что известно

В июне 2023 года Россия уничтожила Каховскую дамбу на юге Украины, вызвав экоцид. В ответ на это французский философ, писатель, политический журналист и кинорежиссер Бернар-Анри Леви вернулся в Украину.

Он посетил самые напряженные районы Украины, включая Торецк, Краматорск, Покровск и села вокруг Бахмута, а также Херсон, Николаев и Одессу.

Бернар-Анри Леви о фильме: смотрите видео

Фильм "Героям Слава!" снят в форме репортажей, что режиссер ведет с линии фронта, затопленных населенных пунктов после подрыва Каховской ГЭС, в бывших местах содержания украинских пленных, разрушенных зданиях прифронтовых городов, а также во время допросов пленных россиян.

Где и когда премьера фильма