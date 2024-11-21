Сюжет и первые отзывы: новая подростковая драма "Навсегда-Навсегда" покорит украинского зрителя

21 ноября состоялась премьера нового украинского фильма "Навсегда-Навсегда". Этот фильм является подростковой драмой, созданной украинским режиссером Анной Бурячковой.

Об этом сообщает 24 Канал. Действие фильма разворачивается на фоне событий 90-х годов в Украине, что добавляет особого контекста и глубины.

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Что известно о фильме "Навсегда-Навсегда"

В прокат выходит украинский фильм "Навсегда-Навсегда". Мировая премьера этой кинокартины состоялась еще осенью 2023 года на престижном Венецианском кинофестивале, где фильм получил значительное внимание международной аудитории.

После этого ленту продолжили демонстрировать на различных международных и украинских кинофестивалях, где она была высоко оценена. Фильм получил многочисленные номинации и награды, подчеркивая его художественную ценность и важность на мировой кинематографической арене.

Этот фильм, как сердце подростка. Бьется неровно, но страстно и смело, захватывая своей откровенностью и жаждой жизни,

– отмечает режиссер фильма.

По сюжету фильма, история разворачивается вокруг подростков 1990-х годов, которые вынуждены сталкиваться со взрослыми проблемами и трудностями, которые появляются на их пути. 15-летняя Тоня, стремясь найти новое место для себя и защиту от старых проблем, решает сменить школу. Она покидает учебное заведение в центре города и переходит в другую школу в спальном районе. Здесь она попадает в компанию подростков, которые живут на грани отчаянности и готовы идти на любые риски ради новых приключений и эмоций. Вместе они ищут неприятностей и новых впечатлений на окраинах постсоциалистического Киева, где все кажется одновременно новым и чужим.

"Навсегда-Навсегда": смотрите онлайн трейлер фильма

В процессе адаптации к новой среде Тоня влюбляется в одного из парней из этой компании – Журика, что лишь усложняет ситуацию. Ее дружба с Лерой приводит к тому, что Тоня начинает испытывать романтическое влечение к брату Леры, Сане. Эта запутанная и сложная ситуация создает любовный треугольник, что заставляет Тоню бороться со своими чувствами и внутренними переживаниями. Все это сопровождается ощущением хаоса и непонятности в ее жизни, которое усугубляется из-за ее сложного прошлого, не дающего покоя.

Прошлое Тони, которое она пытается оставить позади, постоянно напоминает о себе, бросая вызов ее новым дружеским и романтическим отношениям. Она оказывается на перекрестке, перед непростым выбором: сможет ли она найти свой собственный путь в мире, где все кажется противоречивым и сложным, или потеряет себя в этих запутанных отношениях и эмоциях, не способна разобраться в своих чувствах и желаниях?

Первые отзывы на фильм "Навсегда-Навсегда"

В Киеве уже состоялся допремьерный закрытый показ фильма, который привлек внимание многих украинских знаменитостей. Среди присутствующих было большое количество известных актеров, режиссеров и других культурных деятелей. Многие из них уже поделились своими впечатлениями от ленты, отмечая, что фильм рассказывает правдивую и непростую историю, которая, несмотря на свою сложность, является чрезвычайно важной и актуальной для украинского зрителя.

Актеры, что уже увидели фильм, отмечают то, как мощная игра персонажей и замечательный саундтрек удачно подчеркивают эмоциональную глубину ленты, добавляя ей особого шарма. Каждый элемент фильма, от визуальных решений до музыкального сопровождения, органично дополняет общую атмосферу, что делает просмотр еще более увлекательным и запоминающимся.

Поэтому, если вы до сих пор сомневаетесь, стоит ли идти на этот фильм, не теряйте времени – обязательно приобретите билеты в кинотеатре вашего города. Это лента, которую точно стоит увидеть!