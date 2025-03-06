Дебют Леси Никитюк на больших экранах: что нужно знать о долгожданных "Песиках"

"Песики" – новая украинская романтическая комедия, производства FILM.UA Group при поддержке Нового канала, которая обещает стать одной из самых ярких кинопремьер 2025 года. Допремьерный показ состоялся 27 февраля, официальная премьера картины в кинотеатрах – 6 марта.

Главную роль исполнила ведущая и блогер Леся Никитюк, для которой этот проект стал дебютом в кино. В материале рассказываем о тонкостях создания ленты.

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Тонкости создания ленты "Песики"

Над созданием картины работало более 60 человек. Съемки проходили на разных локациях как самого Киева, так и его окрестностях. Часто съемочная площадка сталкивалась с вызовами полномасштабного вторжения: это и работа ПВО, постоянные тревоги, "Шахеды" и ракеты. Погода также не была снисходительной к команде, ведь из-за дождей, съемки соответствующих сцен часто переносили.

Особенности фильма

Основной особенностью фильма является привлечение большого количества четвероногих актеров. В фильме снимались более 100 собак. Участие принимали не только специально подготовленные собачки, но и выбранные на кастинге и взятые из Гостомельского приюта. Это первый украинский фильм, где одновременно снимались столько четвероногих актеров.

Интересной особенностью является и то, что в ленте присутствуют ''двойные'' роли у мужчин-актеров. К каждому персонажу было тщательно отобрано собаку-актера, которые похожи не только внешне, но и поведением и темпераментом.

Саундтреком "Песиков" стала песня DOROFEEVA – "Хартбит".

Песня идеально подошла для финальных титров благодаря ее эмоциональности и хитовости,

– рассказала продюсер Анна Алиева.

"Хартбит": слушайте песню онлайн

Коротко о сюжете

В центре событий – молодая, эгоистичная и успешная девушка Яна, которая является также ярой холостячкой. Из-за своего сложного характера героиня не может построить стабильные отношения. Однако все кардинально и быстро меняется, когда девушка случайно накладывает на себя магическое проклятие, в результате которого все ее любовники, после проведенной вместе ночи, превращаются в волшебных собачек.

Это испытание станет не просто комической преградой для героини, это также послужит стимулом для кардинальных изменений в жизни. Яна впервые начнет размышлять о настоящей любви и ответственности.

"Собачки": смотрите онлайн трейлер фильма

Команда и звездный актерский состав

Режиссером фильма является Алексей Есаков, который известен своими работами "Первые дни" и "Пограничники". Продюсером стала Анна Елисеева, работавшая над "Мавка. Лесная песня", "Лучшие выходные", "Первые дни".

Актерский состав наполнен звездами украинского шоубизнеса. Кроме Леси Никитюк, в фильме дебютировал и комик/блогер Повар Данил. Снимались также Николас Карма, Артур Логай, Кирилл Ганин, Тарас Цимбалюк, Иван Блиндар, Вера Кобзарь, Виктор Андриенко, Дмитрий Сова и другие.

Леся Никитюк свое участие в съемках фильма анонсировала на своей странице в инстаграме с интересной подписью "Мне сделали предложение..."

В интервью "Новому каналу" телеведущая рассказала подробнее о самом процессе съемок, и что "до середины съемок думала, что к ней подойдут и скажут: Вы знаете, мы первую сцену смонтировали, посмотрели, все-таки вы нам не подходите, мы возьмем кого-то другого".

Тарас Цимбалюк отметил, что фильм является комедией с довольно нетипичным для украинского кино сюжетом. По его мнению, зрителям сейчас особенно нужны легкие и веселые истории, которые дарят эмоциональную разрядку. Актер также подчеркнул, что этот проект интересен тем, что Леся Никитюк впервые попробовала себя в роли актрисы, а не телеведущей или блогера, что, бесспорно, заинтересует ее поклонников. Для него самого работа в фильме стала особенной, ведь требовала крупнейшей экранной трансформации в карьере, детали которой пока остаются интригой.

Комик и резидент клуба "Бродячий StandUP" – Повар Данил, который также дебютировал на большом экране в фильме "Песики", поделился с журналистами своим восторгом от съемок в кино, ведь для него это что-то новое, а все "другое" его очень привлекает. Когда Данил узнал, что будет сниматься, "единственной подготовкой была покраска, а в целом я был уже готов, потому что режиссер позвал правильного человека на правильную роль! Ура".

Скрытые мотивы фильма

"Песики" не только развлекают, но и несут важную социальную миссию. Поскольку часть собак для съемок взяли с Gostomel Shelter, фильм привлекает внимание к проблеме переполненных приютов для животных и популяризирует идею их адопции ("усыновление животных").

Сообщается, что после официальной премьеры ленты актеры планируют присоединиться к социальным инициативам, направленным на поддержку бездомных животных и их приспособления в любящие семьи.