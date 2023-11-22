Игра началась: реалити-шоу "Игра в кальмара: Испытания" уже на Netflix

На Netflix состоялась премьера реалити-шоу, созданного на основе известнейшего сериала на Netflix "Игра в кальмаре". В этом проекте реальные люди соревнуются за рекордный денежный приз – четыре с половиной миллиона долларов.

Узнайте в материале, в чем суть шоу и чего ждать от нового реалити "Игра в кальмара: Испытания".

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Соревнуются 456 игроков из разных уголков мира

В новом реалити-шоу участники из разных уголков мира будут конкурировать за чрезвычайный денежный приз в размере 4,56 миллиона долларов. В серии игр, многие из которых вдохновлены сериалом "Игра в кальмара", участники продемонстрируют, как далеко они готовы зайти ради денег. Они будут бороться за приз, строя альянсы и усовершенствуя стратегии в игре на выживание.

Декорации и костюмы в реалити-шоу выглядят практически такими же, как в сериале "Игра в кальмара". Единственным отличием будет то, что никого по-настоящему не будут убивать.

Испытания будут жестокими

Десять эпизодов этого шоу уже доступны на Netflix с сегодняшнего дня. Первый эпизод получил название "Красный свет, зеленый свет", что является намеком для поклонников, чего следует ожидать в будущем.

Ранее сообщалось, что три участника после съемок выступили против шоу, утверждая, что их заставляли проходить испытания при температуре 0 градусов. Они сказали, что не ожидали подобных условий, поскольку не записывались на шоу Беара Грилза, и были в шоке, учитывая, что они снимались в спортивных костюмах на морозе.

Также известно, что четверо участников потеряли сознание во время второго этапа игры. А одна из участниц потеряла сознание и упала, ударившись головой об пол.

"Игра в кальмара: Испытания": смотрите онлайн трейлер реалити-шоу

Сериал "Игра в кальмара"

В сентябре 2021 года вышел сериал, ставший лидером среди просмотров на Netflix в 90 странах и признанный самым успешным неанглоязычным шоу.

Это веб сериал южнокорейского происхождения в жанрах приключенческого боевика, триллера и драмы. Режиссером и сценаристом выступил Хван Дон Хек. В сериале, состоящем из девяти эпизодов, рассказывается о группе людей, которые ищут деньги и решают поучаствовать в удивительных детских играх. Победителя ожидает привлекательный приз, однако ставки в этой игре – жизнь.

"Игра в кальмара": смотрите онлайн трейлер сериала