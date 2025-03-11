Недавно состоялся премьерный показ новой анимационной ленты. Ведущим вечера стал Саша Задорожный (радио Пятница). Об этом сообщает 24 Канал.

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Состоялась премьера мультфильма "Королевские приключения": что известно

Звезды и блогеры вместе с детьми и семьями посетили премьерный показ новой анимационной ленты "Королевские приключения" в столичный кинотеатр "Оскар" в ТРЦ Gulliver.

"Королевские приключения": смотрите онлайн трейлер мультфильма

Среди гостей презентации были: Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян, Влад Волошин, Усвідомлена, Дмитрий Тодорюк и Андрей Сторож (группа АВИАТОР), Маша Данилова, SOFO, VOLT BAND, Яна Прядко, Елена-Кристина Лебедь, KAROOKA, Кристина Марти, Макс Гордеев, Ольга Старовойт, Шершнева Елена и другие.

Кстати, если вы предпочитаете смотреть ленты онлайн, то на днях состоялась премьера нового украинского сериала "Ключи от правды".

Главные герои "Королевские приключения" – принц и принцесса – поют голосами известных украинских исполнителей Анны Добрыдневой и Vlad Darwin. Артисты стали главными гостями допремьерного показа. Влад и Аня фотографировались со всеми и раздавали автографы.

Я впервые озвучил пение персонажа в анимационном фильме – и это был не просто персонаж, а принц! Этот опыт действительно захватывающий. Саундтрек написал композитор, который пишет для Disney. Мне очень понравился финальный результат. Фильм чрезвычайно динамичный!

– сказал Vlad Darwin.

Во время презентации дети могли выиграть подарки от партнеров – торты от БКК и приглашение в увлекательный MinilandUA.

Мультфильм яркий и динамичный, а музыка – настоящее удовольствие! Я с нетерпением ждала премьеру. И теперь с радостью получаю отзывы зрителей,

– отметила Анна Добрыднева.

Загляните на студию, как артисты записывали саундтрек "Королевские приключения" – Анна Добрыднева и Vlad Darwin показывают, как рождалась эта уникальная музыкальная часть мультфильма.

По сюжету, в одном королевстве, у доброго короля была красивая, но очень надменная дочь-принцесса, которая никак не соглашалась выходить замуж. Но однажды прекрасный принц из соседнего могущественного королевства влюбился в нее без памяти. Чтобы укротить своенравную принцессу, он решил попасть во дворец под видом садовника и завоевать ее сердце.