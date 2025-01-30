Представитель Международного легиона ГУР Владимир рассказал 24 Каналу, что главными героями фильма являются граждане США, которые присоединились к подразделению. Они поделились тем, как выглядит война глазами американских военнослужащих.

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О пути ребят "из другого мира"

Один из бойцов, который является командиром группы, уже получил украинское гражданство. В целом все герои фильма рассказывают о своем пути и как все выглядит с другой стороны. Бойцы учат, что можно быть счастливыми и наслаждаться жизнью даже в худших и самых тяжелых обстоятельствах.

Фильм создавали в тесном сотрудничестве команды Вавилон 13. Главным режиссером был Владимир Тихий. Группа офицеров Международного легиона ГУР способствовали и обеспечивали съемочный процесс, фактически продюсировали его со своей стороны.

Когда я проходил отбор в разведывательный орган, то даже не мечтал, что стану сопродюсером полнометражного фильма. Съемочные группы приезжали к нам, посещали тренировочный лагерь и проводили очень много времени с ребятами,

– рассказал Владимир.

Это происходило летом 2024 года, а в целом фильм рассказывает о периоде с весны до осени 2024. Съемочная группа ездила с бойцами в район выполнения боевых задач и снимала весь процесс, видела, как ребята готовятся, что они чувствуют, как общаются и шутят.

Как иностранные бойцы отнеслись к съемкам

В самом начале еще не было понимания, в какой масштабный проект все выльется. Были ребята, которые хотели остаться анонимными, были такие, о которых уже хорошо известно в медиа и даже на вражеских интернет-ресурсах. Все понимали, что фильм важных для подразделения и для улучшения понимания между украинской аудиторией и западной.

"С самого начала был фокус на западную аудиторию, чтобы она понимала, что на самом деле происходит в Украине. Также важно показать войну через призму западного менталитета и их видения мира", - добавил представитель Международного легиона ГУР.

Прибыль с фильма пойдет на помощь Международному легиону

Каждый билет, который покупает зритель, будет перечисляться в официальный благотворительный фонд Международного легиона ГУР. На эти средства планируют закупать кастомизированные FPV-дроны для выполнения специфических задач. В подразделении очень мощная компонента операторов БПЛА. Это ребята, которые поражают танки на дистанциях 30 километров.

Если зрителям не получится попасть на фильм, но они хотят поддержать Легион, то вся информация об актуальных сборах есть в их социальных сетях. За каждый донат будут очень благодарны.

Фильм вышел в прокат 30 января 2025 года. В этот день запланированы 2 показа во Львове. Далее, 31 января, состоится премьера в Тернополе, после – Ивано-Франковск и Одесса.

Это премьерные показы, на которых будут присутствовать главные герои, команда Вавилон 13. После каждого просмотра происходит автограф-сессия, ответы на вопросы, вы сможете общаться с ребятами, которые снимались в фильме,

– рассказал Владимир.