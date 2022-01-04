Премьеру "Морбиуса" перенесли в седьмой раз: новая дата релиза

Sony отметила новую дату релиза ленты "Морбиус" с Джаредом Лето в главной роли. Интересно, что премьеру фильма переносили уже семь раз. Теперь поклонникам следует ждать "Морбиуса" до 1 апреля 2022 года.

Предварительно фильм должен был выйти 27 января этого года. Одной из причин переноса фильма стал потрясающий успех "Человека-паука: Домой пути нет", который собрал во всем мире более 1,37 миллиарда долларов и продолжает превосходить другие проекты.

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"Морбиус": сюжет и трейлер

Согласно идее Роя Томаса, Морбиус – это ученый мужчина, лауреат Нобелевской премии, страдающий смертельной болезнью крови. Он врач, который давно должен был умереть, однако, чтобы найти спасение – рискует не на шутку. После двух месяцев исчезновения он возвращается с неконтролируемой неизвестной силой: непостижимой скоростью и способностью к эхолокации. Изменился и его вид: Морбиус может перевоплощаться в вампира. Что-то внутри него хочет охотиться и пить кровь. Ситуация складывается так, что полгорода хочет убить Морбиуса и еще половина – управлять. Какова цель Морбиуса – исцелить мир или уничтожить его, – узнаем после премьеры.

"Морбиус": смотрите трейлер