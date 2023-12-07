Смотрите трейлеры, которые помогут вам решить, на какую премьеру следует сходить. От мультфильмов до лент 18+ – каждый найдет то, что ему по вкусу.

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Фильмы, которые следует выбрать для просмотра в кинотеатрах сегодня

"Ограбление по-украински"

Жизнь Алекса проникнута простотой и рутинностью. Ежедневно он учит детей плавать, не получая особо большого вознаграждения за свой труд. Все меняется, когда парень влюбляется в волшебную звезду. Завоевать сердце красавицы оказывается не просто, а еще для этого нужно много денег. Таким образом, Алекс решает совершить ограбление. Однако важно помнить, что любовь имеет большее значение, чем лишь материальные блага.

"Ограбление по-украински": смотрите онлайн трейлер фильма

"Альма и Оскар"

Весной 1912 молодой художник из Вены, Оскар Кокошка, встречается с овдовевшей Альмой Малер – выдающейся фигурой в венском обществе. Их вспыльчивый роман становится источником вдохновения для талантливого художника, который в будущем станет выдающимся представителем австрийского экспрессионизма. Однако безудержное тяготение друг к другу быстро начинает разрушать их миры и становится угрозой существованию.

"Альма и Оскар": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Загадочный мир роботов"

Еще в детстве Брайар и Брамбл остались без мамы. Теперь, уже взрослые, они сами заботятся о себе. Встреча с Шарлоттой, молодым ученым, дает новый смысл их жизни. Вместе с Шарлоттой они отправляются на выставку робототехники. Поскольку они не имеют особых научных достижений, им приходится притворяться роботами на выставке. Любопытно, к чему это приведет.

"Загадочный мир роботов": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Вся красота и кровопролитие"

Сюжет рассказывает о жизни художницы Нэн Голдин и об упадке семьи Саклер, династии фармацевтов, которая несет большую ответственность за безумное количество смертей от опиоидной эпидемии.

"Вся красота и кровопролитие": смотрите онлайн трейлер фильма

"Демоническое Рождество"

Сценарий разворачивается в 1971 году в католической школе-интернате для девочек. Саманта и Клара вынуждены провести зимние каникулы в стенах школы, вместе с молодой учительницей Роуз, также оставшейся на праздники. Роуз и ее ученицы планировали начать рождественский ужин, когда в дверь постучали. На пороге появились четыре незнакомца, но ужасные намерения этих лиц никто не мог предвидеть.

"Демоническое Рождество": смотрите онлайн трейлер фильма