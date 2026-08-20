24 Канал расскажет о тех фильмах, которые сейчас вызывают наибольший интерес у украинской публики.

"Довженко. Первый взгляд"

События будут развиваться в Одессе в 1926 году. Именно туда молодой Александр Довженко приезжает снимать свой первый фильм – с амбициозной мечтой о "Голливуде на Черном море". Однако он сталкивается с проблемой: НКВД требует пропаганды, а режиссер упорно пытается снимать что-то живое.

В главной роли – актер Григорий Бакланов. Также зритель увидит в картине Богдана Бенюка, Максима Самчика, Полину Василину и Романа Ясиновского.

Подготовка к проекту стартовала еще в 2022 году, а сам фильм победил в 19-м конкурсном отборе Госкино.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Бюджет фильма составляет 46 миллионов гривен, более половины из которых – государственное финансирование, остальную часть добавили международные партнеры.

"Довженко. Первый взгляд": смотрите онлайн трейлер фильма

"Федько-халамидник"

Премьера этого фильма должна состояться уже в 2026 году. Ленту сняли по одноименному произведению Владимира Винниченко. Госкино выделило примерно 20 миллионов гривен на съемки современной адаптации.

Главную роль Федько исполняет юный актер Тимофей Дмитриенко, известный по фильмам "Щедрик" и "Карлос в Украине". Его родителей в фильме играют Виктория Карпинская и Ярослав Игнатенко.

События фильма будут происходить в 1991 году. Создатели не раскрывают подробностей сюжета, поддерживая интригу у зрителей.

"Петрик Пятачкин"

Съемки стартовали в этом году. В главной роли – Александр Войтеховский, а его родителей сыграют Андрей Бедняков и Екатерина Кузнецова.

В сети уже появились первые кадры, однако подробности сюжета пока не раскрываются. Очевидно, что авторы взяли за основу мультфильм студии "Киевнаукфильм" "Как Петрик Пяточкин слонят считал" 1984 года.

"Яростный привет"

Съемки начались еще в сентябре 2025 года. О сюжете известно не так много, однако в сети пишут, что это история о героическом поступке айтишника, который уничтожил целый взвод орков, а на войне встретил свою любовь.

В главной роли – Тарас Цимбалюк.

Напомним, что сейчас в кинопрокате идет документальный фильм "Кузьма: Страшно веселый". Команда работала над фильмом около двух лет. За это время авторы просмотрели более 400 часов видео и около 25 тысяч фотографий Кузьмы.