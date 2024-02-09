Впервые за более чем 20 лет: на премии Оскар введут новую номинацию

Американская академия кинематографических искусств и наук впервые за более чем 20 лет внесла новую категорию в номинации на премию Оскар. С начала 2026 года статуэтку будут вручать кастинг-директорам за лучший подбор актеров.

В течение десятилетий режиссеры кастинга настаивали на введении этой категории, утверждая, что их работа имеет ключевое значение для успеха любого фильма. К этому времени организаторы Оскара отказывали им, впрочем, наконец изменили мнение.

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Новую номинацию на Оскар внесут в 2026 году

Новая категория будет внедрена для фильмов, вышедших в 2025 году, то есть сторонники не увидят статуэтки за кастинг до 2026 года. Правила отбора кандидатов будут определены в апреле 2025 года. Последний раз новую категорию добавили в 2001 году – это "Лучший полнометражный анимационный фильм", которую получил мультфильм "Шрек".

В США "Шрека" признали национальным достоянием и внесли в соответствующий реестр. А новую категорию долго не хотели создавать из-за консервативности организаторов премии и продолжительности церемонии, которая в прошлом году была три с половиной часа.

Церемония награждения 96-й премии Оскар уже совсем скоро

Награждение Оскара состоится в ночь на 11 марта традиционно в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. Ведущим церемонии станет американский комик Джимми Киммел. Для него это уже четвертый раз, поскольку он уже проводил церемонии вручения в 2017, 2018 и 2023 годах.