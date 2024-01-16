Состоялась церемония награждения телевизионного аналога Оскара – премия "Эмми": список победителей
Источник:Variety
Главная американская телевизионная премия "Эмми" в 2024 году состоялась в Лос-Анджелесе. Первоначально церемония была запланирована на осень, но событие перенесли на январь 2024 из-за забастовок в Голливуде.
Таким образом, имя победителей стали известны только сейчас. Узнайте в материале, кто попал в список лучших.
Смотрите также Жизнь – это игра: 5 фильмов о последствиях, к которым приводит азарт
Состоялась церемония награждения "Эмми" 2024: список победителей
"Наследники", завершив свой путь, были признаны на церемонии "Эмми" лучшими в номинациях лучшего драматического сериала, сценария, а также за лучшие мужскую (Киран Калкин) и женскую (Сара Снук) главные роли.
Этот успех также определил комедийный сериал "Медведь", который как "любимец" в категории комедийных сериалов заменил "Теда Лассо" и победил в практически всех ключевых номинациях.
- Лучший драматический сериал – "Наследники"
- Лучший актер в драматическом сериале – Киран Калкин ("Наследники")
- Лучшая актриса в драматическом сериале – Сара Снук ("Наследники")
- Лучший комедийный сериал – "Медведь"
- Лучший актер в комедийном сериале – Джереми Аллен Уайт ("Медведь")
- Лучшая актриса в комедийном сериале – Айо Эдебири ("Медведь")
- Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале – Дженнифер Кулидж ("Белый лотос")
- Лучший актер второго плана в драматическом сериале – Мэттью Макфедиен ("Наследники")
"Наследники": смотрите онлайн трейлер сериала
- Лучший минисериал – "Грызня"
- Лучшая актриса в минисериале – Эли Вонг ("Гризня")
- Лучший актер в минисериале – Стивен Ян ("Гризня")
- Лучший актер второго плана в комедийном сериале – Эбон Мосс-Бакрак ("Медведь")
"Медведь": смотрите онлайн трейлер сериала
- Лучшая актриса второго плана в минисериале/антологии – Ниси Нэш-Беттс ("Дамер – Чудовище: История Джеффри Дамера")
- Лучший актер второго плана в минисериале/антологии – Пол Уолтер Гаузер ("Черная птица")
- Лучшая режиссура в драматическом сериале – Марк Майлод ("Наследники")
- Лучшая режиссура в комедийном сериале – Кристофер Сторер ("Медведь")
- Лучшая режиссура в минисериале/телефильме – Ли Сон-Джин ("Гризня")
Ведущим церемонии был Энтони Андерсон. На участие в премии были выдвинуты сериалы, вышедшие в течение сезона с 1 июня 2022 по 31 мая 2023 года.
Церемония вручения "Эмми": что это за премия
"Эмми" – это американская телевизионная награда, которую часто называют телевизионным аналогом Оскара. Сейчас это престижное отличие вручают в 463 разных номинациях.
В связи с непрерывными забастовками профсоюзов не завершавшихся сценаристов и актеров (WGA и SAG-AFTRA) официально было решено перенести церемонию вручения премии "Эмми" на январь.
Телевизионная церемония прошла вчера, 15 января 2024 года, в День Мартина Лютера Кинга-младшего.