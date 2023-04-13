"Континенталь": вышел первый трейлер приквела "Джона Вика" с украинкой Мариной Мазепой

Сервис Peacock опубликовал первый трейлер сериала "Континенталь" (The Continental). Это приквел "Джона Вика" об истории развития известной гостиницы для наемных убийц.

"Континенталь" состоит из трех эпизодов по 90 минут каждый. Премьера ожидается в сентябре 2023 года, передает 24 Канал.

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О чем будет рассказывать "Континенталь"

События шоу пройдут в Нью-Йорке 1970-х годов 20 века. Роль молодого Уинстона Скотта исполнит Колин Вуделл, консьержа Харона сыграет Айомиде Адегун. В шоу также появится Мел Гибсон, а также украинка Марина Мазепа – она сыграет Гретель.

Если вы помните историю Джона Вика, есть хорошая и плохая сторона. Собственно, я исполняю роль профессиональной убийцы, мой босс – Мэл Гибсон. По сюжету у меня есть брат Гензель. Нас и назвали так интересно – Гензель и Гретель (как героев сказки братьев Гримм "Гензель и Гретель", – 24 канал),

– сказала Марина Мазепа в интервью 24 Каналу.

Марина Мазепа в трейлере "Континенталя" / Скриншот

"У нас будет три больших эпизода, то есть фильм по фильму. Один эпизод продлится где-то 90 минут. Это полный очень профессиональный экшн. У нас было очень много времени, чтобы потренироваться. И мы смогли придумать то, что сможет удивить весь мир. Я только что (июнь 2022 года – 24 Канал) заняла свои последние бои, скажем так. Такие сцены с боями были впервые в моей жизни", – продолжила она.

Трейлер сериала

В ролике показали интерьеры знаменитой гостиницы, в которой проживают наемные убийцы, а также молодого Уинстона Скотта — одного из второстепенных героев фильмов из Киану Ривзом.

"Континенталь" 2023: смотрите трейлер

Кроме "Континенталя", в работе находится спиноф "Джона Вика", который будет называться "Балерина" с Аной де Армас. Лента должна выйти весной или летом 2024 года.