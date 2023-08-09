Главные роли сыграли актеры Ксения Хижняк, Максим Панченко ("Красный. Без линии фронта"), Алексей Тритенко ("Я работаю на кладбище", "Круты 1918"), Игорь Колтовский ("Плохие дороги", "Красный"). По словам Янины Соколовой, у всех персонажей есть реальные прототипы в жизни.

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"Я, Нина": что известно о фильме

По сюжету Нина Сокол — сильная личность, не только привлекательная и успешная телеведущая. Ее жизнь выглядит как роскошная мозаика: любовь, карьера, поклонники. Но в мгновение ока страшная новость разрушит все, к чему эта звезда так целенаправленно шла. Именно это препятствие заставит его понять, кто он на самом деле, и что самое важное в жизни.

Ранее Янина Соколова, выступившая продюсером фильма, сообщала, что работа над проектом продолжалась 3 года. Он "пережил смену режиссера, расширил персонажный состав и мировоззренческое видение проблемы рака". "Я, Нина" будет иметь документальную и художественную часть. "Меня вы увидите в документальных сценах и в тех кадрах, которые мы отсняли в 2019 году", – написала Янина.

Лента "Я, Нина" создана вместе с немецкими партнерами и, несмотря на войну и финансовые проблемы, она "увидит мир в лучшем виде". Премьера фильма состоится 7 сентября в действующих кинотеатрах Украины.

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