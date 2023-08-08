Украинская кастинг-директор Алла Самойленко, работавшая над фильмом, поделилась как искала актера на эту важную роль. По ее словам, она хотела найти самого БЕШТа.

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Впервые в истории: в фильме "Довбуш" сыграл потомок великого еврейского святого

Искала в Европе, в Израиле. Случайно один из бывших хасидов, немецкий актер, отправил меня к Лузеру Тверски,

– сказала она.

Алла поделилась, что записывала с ним самопробы онлайн, сначала не зная, что он прямой потомок БЕШТа. "Интерес группы кружил даже вокруг другого претендента, которого нашли через продюсерские каналы. Но, наконец, пришло решение, что это должен быть именно такой актер, именно с такими пронзительными глазами, с таким покорением телесному – духовному. И потом как-то выяснилось, что Лузер, кроме того, что он очень интересный актер, является еще и прямым потомком великого еврейского святого", – вспомнила женщина.

Справка. Баал Шем Тов – настоящее имя Исраэль бен Элиезер – еврейский цадик (из иврита – праведник), основатель хасидского движения, одного из самых влиятельных течений в современном иудаизме. Родился на Подолье, в городке Окопы Святой Троицы 1698, ныне Борщевский район, Тернопольская область. Умер в 1760 году в украинском поселке Меджибожи, прожив здесь своих плодотворных 20 лет. После его смерти движение хасидизма возглавил великий Маггид, под его руководством хасидизм набрал широкий размах в Восточной Европе, стал реальной общественной силой и выдержал свою серьезную стычку с главами еврейских общин Польши и Литвы. К месту его захоронения ежегодно съезжаются хасиды со всего мира.

"Это настоящее чудо", "Это нечто невероятное", "Все так, как должно быть", "Боже, какой взгляд – в самую глубину души и сердца", – комментируют украинцы в сети.

В фильме "Довбуш" сыграл Лузер Тверски / Luzer Twersky

Что известно о Лузере Тверски