Українська кастинг-директорка Алла Самойленко, яка працювала над фільмом, поділилася як шукала актора на цю важливу роль. За її словами, вона хотіла знайти самого БЕШТа.
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Вперше в історії: у фільмі "Довбуш" зіграв нащадок великого єврейського святого
Шукала в Європі, в Ізраїлі. Випадково один з колишніх хасидів, німецький актор, відправив мене до Лузера Тверски,
– сказала вона.
Алла поділилася, що записувала з ним самопроби онлайн, спершу не знаючи, що він прямий нащадок БЕШТа (Баал Шем Тов). "Інтерес групи кружляв навіть навколо іншого претендента, якого знайшли через продюсерські канали. Але зрештою, прийшло рішення, що це має бути саме такий актор, саме з такими пронизливими очима, з таким підкоренням тілесного – духовному. І потім якось з'ясувалося, що Лузер, окрім того, що він надзвичайно цікавий актор, є ще й прямим нащадком великого єврейського святого", – згадала жінка.
"Це справжнє диво", "Це щось неймовірне", "Все так, як має бути", "Боже, який погляд – у саму глибину душі та серця", – коментують українці в мережі.
У фільмі "Довбуш" зіграв Лузер Тверски / Luzer Twersky
Акторський склад "Довбуша"
- Сергій Стрельников – Олекса Довбуш,
- Олексій Гнатковський – Іван Довбуш,
- Дарія Плахтій – Марічка,
- Агата Бузек – княгиня Яблуновська,
- Матеуш Костюкевич – Пшелуський,
- Опришки – Петро Жирун, Павло Жирун, Дмитро Вівчарюк, Роман Ясіновський, Ростислав Держипільський – Правиця, вихователь Івана Довбуша,
- Єжи Шейбал,
- Олег Шульга,
- Олександр Мавріц – Дзвінчук,
- Олег Драч.
Що відомо про Лузера Тверски
- Лузер Тверски народився 1985 року. Це американський актор кіно та телебачення, відомий своєю роллю в фільмі "Фелікс і Мейра". За цю роль він був номінований на премію Jutra Award як найкращий актор другого плану та отримав нагороду за найкращу чоловічу роль на Міжнародному кінофестивалі в Ам'єні та Міжнародному кінофестивалі в Турині.
- Народився і виріс в Брукліні як єврей-хасид, Тверски покинув спільноту у 2008 році після боротьби з власною вірою. Пізніше він зустрів дизайнера Дункана Куїнна, став моделлю та менеджером з роздрібної торгівлі в магазині Куїнна в Лос-Анджелесі, поки не отримав свою першу акторську роль у 2010 році. Крім того, до 2012 року він вперше зіграв головну роль у фільмі "Де Джоел Баум?".
- У 2015 році він також з'явився в телесеріалі "Очевидне" та у другому сезоні шоу HBO "Кайф з доставкою".
- У вересні 2017 року він виконав роль одного із головних героїв документального фільму Netflix "Один з нас", де режисери Хайді Юінг і Рейчел Грейді відстежували його життя після виходу з хасидської спільноти в Брукліні, Нью-Йорк, та подолання його відчуженості.
- Тверски є двоюрідним братом трансгендерної активістки Еббі Штайн.