Касові показники також враховують передпокази, які відбулись під час туру команди фільму по Україні, розпочавши з 19 серпня. Вони відбулися у різних містах, таких як Чернівці, Івано-Франківськ, Львів, Луцьк, Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя та Одеса.

До теми 10 причин, чому варто переглянути "Довбуша" в кіно

"Довбуш" зібрав 8,7 мільйона гривень за перший вікенд

Цими вихідними стрічку дивилась чи не вся Україна. Ми прочитали сотні схвальних відгуків, переглянули чимало фото та відео з показів, спостерігали за заповненими залами. Вдячні кожному за підтримку та за те, що розповідаєте про фільм іншим,

– йдеться у повідомленні FILM.UA Group.

Касові збори "Довбуша" за перший вікенд / FILM.UA Group

Стрічка, що розповідає про Олексу Довбуша в українських Карпатах, стала однією з найбільш очікуваних. Олекса Довбуш – видатний опришок, відомий своєю наполегливістю та рішучою боротьбою за справедливість. Його ім'я нерозривно пов'язане з Прикарпаттям і Гуцульщиною 18 століття, де, згідно з легендою, він народився.

Акторський склад

Сергій Стрельников – Олекса Довбуш,

Олексій Гнатковський – Іван Довбуш,

Дарія Плахтій – Марічка,

Агата Бузек – княгиня Яблуновська,

Матеуш Костюкевич – Пшелуський,

Опришки – Петро Жирун, Павло Жирун, Дмитро Вівчарюк, Роман Ясіновський, Ростислав Держипільський – Правиця, вихователь Івана Довбуша,

Єжи Шейбал,

Олег Шульга,

Олександр Мавріц – Дзвінчук,

Олег Драч.

Виробництво фільму розпочалося у 2018 році, проте декілька разів дата прокату переносилась. Перший офіційний трейлер був випущений у 2021 році. Тоді планувалося, що фільм вийде в прокат у травні 2022 року, проте через війну Росії проти України реліз відклали.

Сьогодні фільм можна переглянути в кінотеатрах України.

"Довбуш": дивіться трейлер

До слова, права на показ "Довбуша" купили 20 країн світу. З 23 – 24 серпня прокат українського фільму розпочався в країнах Балтії, Німеччині, Словаччині, Південній Кореї та Ізраїлі.