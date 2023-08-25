У семи державах світу "Довбуш" вже стартував. Про це розповів режисер стрічки Олесь Санін.

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"Довбуша" покажуть у 20 країнах світу

Як повідомив режисер, 23 – 24 серпня "Довбуша" показали у країнах Балтії, Німеччині, Словаччині, Південній Кореї та Ізраїлі.

Зараз вже понад 20 країн купили фільм. І цей процес тільки почався. Ми будемо на фестивалях, але до класу "А" вже не потрапимо, бо вони завжди хочуть мати свою прем'єру,

– сказав Санін у розмові з виданням Укрінформ.

Події "Довбуша" розгортаються у 18 столітті у Карпатах. За сюжетом, Олекса та Іван Довбуші після смерті батьків стали ворогами одне для одного. Олекса намагається помститися та відновити справедливість, а Іван жадає матеріальних здобутків.

"Це справжнє кіно про справжніх людей. Думаю, після перегляду стрічки всередині людей щось запалиться, що буде їх мотивувати на допомогу нашим хлопцям, дівчатам, всім, хто цього потребує", – поділився актор Дмитро Вівчарюк.

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Окрім Олексія Гнатковського та Сергія Стрельникова, у фільмі зіграли:

Дар'я Плахтій – Марічка,

Матеуш Косьцюкевіч – Пшелуський,

Агата Бузек – княгиня Яблуновська,

Петро Жирун, Павло Жирун, Дмитро Вівчарюк, Роман Ясиновський, Ростислав Держипільський, Дзвінчук – Олександр Мавріц – опришки.

Зйомки "Довбуша" тривали загалом 108 днів (з перервами). У фільмі залучені близько 50 природних та історичних локацій. Фільмування проходило на Скелях Довбуша, у Свірзькому замку, в селі Микуличин, Ясіня, Криворівня, в Тернопільській області, в Києві та області, а також на території заповідника Свидовець. У наймасовішій сцені зіграли близько 498 акторів, а разом із командою творців на майданчику перебувало 596 людей. Цікаво, що 196 людей з артдепартаменту будували локації з нуля, які й нині існують, зокрема дерев'яний міст та колиба в горах.