В семи государствах мира "Довбуш" уже стартовал. Об этом рассказал режиссер фильма Олесь Санин.

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"Довбуша" покажут в 20 странах мира

Как сообщил режиссер, 23 – 24 августа "Довбуша" показали в странах Балтии, Германии, Словакии, Южной Корее и Израиле.

Сейчас уже более 20 стран купили фильм. И этот процесс только начался. Мы будем на фестивалях, но в класс "А" уже не попадем, потому что они всегда хотят иметь свою премьеру,

– сказал Санин в разговоре с изданием Укринформа.

События "Довбуша" разворачиваются в 18 веке в Карпатах. По сюжету Олекса и Иван Довбуши после смерти родителей стали врагами друг для друга. Олекса пытается отомстить и восстановить справедливость, а Иван требует материальных достижений.

"Это настоящее кино о настоящих людях. Думаю, после просмотра ленты внутри людей что-то зажжется, что будет их мотивировать на помощь нашим ребятам, девушкам, всем, кто в этом нуждается", – поделился актер Дмитрий Вивчарюк.

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Кроме Алексея Гнатковского и Сергея Стрельникова, в фильме сыграли:

Дарья Плахтий – Маричка,

Матеуш Костюкевич – Пшелуский,

Агата Бузек – княгиня Яблоновская,

Петр Жирун, Павел Жирун, Дмитрий Вивчарюк, Роман Ясиновский, Ростислав Держипольский, Дзвинчук – Александр Мавриц – опришки.

Съемки "Довбуша" длились всего 108 дней (с перерывами). В фильме привлечены около 50 естественных и исторических локаций. Фильмирование проходило на Скалах Довбуша, в Свиржском замке, в селе Микуличин, Ясиня, Криворовня, Тернопольской области, Киеве и области, а также на территории заповедника Свидовец. В самой массовой сцене сыграли около 498 актеров, а вместе с командой создателей на площадке находились 596 человек. Интересно, что 196 человек из артдепартамента строили локации с нуля, которые и сейчас существуют, в том числе деревянный мост и колыба в горах.