Кассовые показатели также учитывают предпоказы, прошедшие во время тура команды фильма по Украине, начав с 19 августа. Они прошли в разных городах, таких как Черновцы, Ивано-Франковск, Львов, Луцк, Киев, Харьков, Днепр, Запорожье и Одесса.
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"Довбуш" собрал 8,7 миллиона гривен за первый уикенд
В эти выходные ленту смотрела чуть ли не вся Украина. Мы прочли сотни одобрительных отзывов, просмотрели немало фото и видео с показов, наблюдали за заполненными залами. Благодарны каждому за поддержку и за то, что рассказываете о фильме другим,
– говорится в сообщении FILM.UA Group.
Кассовые сборы "Довбуша" за первый уикенд / FILM.UA Group
Лента, рассказывающая об Олексе Довбуше в украинских Карпатах, стала одной из самых ожидаемых. Олекса Довбуш – выдающийся опришок, известный своей настойчивостью и решительной борьбой за справедливость. Его имя неразрывно связано с Прикарпатье и Гуцульщиной 18 века, где, согласно легенде, он родился.
Актерский состав
- Сергей Стрельников – Олекса Довбуш,
- Алексей Гнатковский – Иван Довбуш,
- Дарья Плахтий – Маричка,
- Агата Бузек – княгиня Яблоновская,
- Матеуш Костюкевич – Пшелуский,
- Опришки – Петр Жирун, Павел Жирун, Дмитрий Вивчарюк, Роман Ясиновский, Ростислав Держипольский – Правица, воспитатель Ивана Довбуша,
- Ежи Шейбал,
- Олег Шульга,
- Александр Мавриц – Дзвинчук,
- Олег Драч.
Производство фильма началось в 2018 году, но несколько раз дата проката переносилась. Первый официальный трейлер был выпущен в 2021 году. Тогда планировалось, что фильм выйдет в прокат в мае 2022 года, однако из-за войны против Украины релиз отложили.
Сегодня фильм можно посмотреть в кинотеатрах Украины.
"Довбуш": смотрите трейлер
К слову, права на показ Довбуша купили 20 стран мира. С 23 по 24 августа прокат украинского фильма начался в странах Балтии, Германии, Словакии, Южной Корее и Израиле.