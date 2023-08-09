Головні ролі зіграли актори Ксенія Хижняк, Максим Панченко ("Червоний. Без лінії фронту"), Олексій Тритенко ("Я працюю на цвинтарі", "Крути 1918"), Ігор Колтовський ("Погані дороги", "Червоний"). За словами Яніни Соколової, всі персонажі мають реальних прототипів у житті.

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"Я, Ніна": що відомо про фільм

За сюжетом, Ніна Сокіл — сильна особистість, не лише приваблива і успішна телеведуча. Її життя виглядає як розкішна мозаїка: любов, кар'єра, прихильники. Але в одну мить страшна новина зруйнує все, до чого ця зірка так цілеспрямовано йшла. Саме ця перешкода змусить її зрозуміти, хто вона насправді, і що є найважливішим у житті.

Раніше Яніна Соколова, яка виступила продюсеркою фільму, повідомляла, що робота над проєктом тривала 3 роки. Він "пережив зміну режисера, розширив персонажний склад і світоглядне бачення проблеми раку". "Я, Ніна" буде мати документальну та художню частини. "Мене ви побачите у документальних сценах і у тих кадрах, які ми відзняли у 2019", – написала Яніна.

Стрічка "Я, Ніна" створена разом з німецькими партнерами й, попри війну і фінансові проблеми, вона "побачить світ у найкращому вигляді". Прем'єра фільму відбудеться 7 вересня в чинних кінотеатрах України.

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