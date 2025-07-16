Хороші трилери захоплюють глядача настільки, що фільм просто не хочеться ставити на паузу. Кіно 24 розповість про такі стрічки, що варті перегляду.

Цікаво Реальні ігри на виживання: 7 фільмів, де все надто близько до "Гри в кальмара"

"Сім" (1995)

На заміну досвідченому детективу Сомерсету приходить молодий та енергійний детектив Міллс. Та за кілька днів до пенсії Сомерсету дають ще одне загадкове розслідування про жорстоке вбивство. За кілька днів злочин з подібним сценарієм повторюється – детективи об'єднуються та розуміють, що кожне наступне вбивство присвячене одному зі смертних гріхів.

"Сім": дивіться трейлер онлайн

"Старим тут не місце" (2007)

Звичайний робітник випадково помічає у пустелі вантажівку з наркотиками, купу трупів та два мільйони доларів. Все це спричиняє шалену хвилю подій, яку не здатна зупинити вся поліція Західного Техасу. Тепер головного героя переслідують бандити, найманий вбивця та місцевий шериф.

"Старим тут не місце": дивіться трейлер онлайн

"Паразити" (2019)

Поєднавши драму, комедію та саспенс, фільм розповідає про сім'ю, яка переживає життєві труднощі. Та вони все-таки знаходять вигідну роботу, влаштовуючись різними працівниками у заможну родину. Їхня брехня стає заплутанішою з кожним днем.

"Паразити": дивіться трейлер онлайн

"Мешканець" (2020)

Іспанський трилер розповідає про маркетолога Хав'єра, кар'єра якого йде на спад. Він відмовляється від дизайнерської квартири з видом на Барселону. Та з часом дізнається, що там оселяється молода родина. Це прокидає у Хав'єрі справжнього монстра.

"Мешканець": дивіться трейлер онлайн

"Чиста гра" (2023)

Головні герої всіляко намагаються приховати їхні відносини перед працівниками компанії. Адже тут заборонено мати романтичні стосунки між колегами. Коли одному з них пропонують підвищення, майбутнє сімейне життя пари опиняється під питанням. Стрічка досліджує трансформацію цих стосунків і динаміку влади між чоловіком та жінкою.

"Чиста гра": дивіться трейлер онлайн

"Жінка години" (2024)

У центрі сюжету – акторка-початківиця Шеріл Бредшоу, яка після провальних кастингів планує поїхати з Лос-Анджелеса. Але агент вмовляє її зробити ще одну спробу та взяти участь у ток-шоу, де жінки шукають собі пару. У випуску з Шеріл перемагає чоловік, який починає її переслідувати.

"Жінка години": дивіться трейлер онлайн

"Конклав" (2024)

115 кардиналів збираються у Ватикані, щоб обрати нового Папу Римського після раптової смерті колишнього Папи. Очолити найтаємнішу подію у світі доводиться кардиналу Лоуренсу. Та чоловік опиняється у самому центрі змови й заплутаних інтриг.

"Конклав": дивіться трейлер онлайн