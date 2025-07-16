Хорошие триллеры захватывают зрителя настолько, что фильм просто не хочется ставить на паузу. Кино 24 расскажет о таких лентах, что стоят просмотра.

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"Семь" (1995)

На замену опытному детективу Сомерсету приходит молодой и энергичный детектив Миллс. Но за несколько дней до пенсии Сомерсету дают еще одно загадочное расследование о жестоком убийстве. Через несколько дней преступление с подобным сценарием повторяется – детективы объединяются и понимают, что каждое следующее убийство посвящено одному из смертных грехов.

"Семь": смотрите трейлер онлайн

"Старикам тут не место" (2007)

Обычный рабочий случайно замечает в пустыне грузовик с наркотиками, кучу трупов и два миллиона долларов. Все это вызывает бешеную волну событий, которую не способна остановить вся полиция Западного Техаса. Теперь главного героя преследуют бандиты, наемный убийца и местный шериф.

"Старикам тут не место": смотрите трейлер онлайн

"Паразиты" (2019)

Соединив драму, комедию и саспенс, фильм рассказывает о семье, которая переживает жизненные трудности. И они все-таки находят выгодную работу, устраиваясь различными работниками в богатую семью. Их ложь становится более запутанной с каждым днем.

"Паразиты": смотрите трейлер онлайн

"Жилец" (2020)

Испанский триллер рассказывает о маркетологе Хавьере, карьера которого идет на спад. Он отказывается от дизайнерской квартиры с видом на Барселону. Но со временем узнает, что там поселяется молодая семья. Это пробуждает в Хавьере настоящего монстра.

"Жилец": смотрите трейлер онлайн

"Честная игра" (2023)

Главные герои всячески пытаются скрыть их отношения перед работниками компании. Ведь здесь запрещено иметь романтические отношения между коллегами. Когда одному из них предлагают повышение, будущая семейная жизнь пары оказывается под вопросом. Лента исследует трансформацию этих отношений и динамику власти между мужчиной и женщиной.

"Честная игра": смотрите трейлер онлайн

"Свидание с монстром" (2024)

В центре сюжета – начинающая актриса Шерил Брэдшоу, которая после провальных кастингов планирует уехать из Лос-Анджелеса. Но агент уговаривает ее сделать еще одну попытку и принять участие в ток-шоу, где женщины ищут себе пару. В выпуске с Шерил побеждает мужчина, который начинает ее преследовать.

"Свидание с монстром": смотрите трейлер онлайн

"Конклав" (2024)

115 кардиналов собираются в Ватикане, чтобы избрать нового Папу Римского после внезапной смерти бывшего Папы. Возглавить самое тайное событие в мире приходится кардиналу Лоуренсу. Но мужчина оказывается в самом центре заговора и запутанных интриг.

"Конклав": смотрите трейлер онлайн