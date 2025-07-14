Однако пока нет официальной информации о том, что стоит ждать новых эпизодов. Если вы ищете ленты, похожие по атмосфере на "Игру в кальмара", то наша новая подборка от Кино 24 идеально вам подойдет.

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Какие фильмы и сериалы похожи на "Игру в кальмара"?

"Алиса в Пограничье"

Если вы ищете сериал, атмосфера которого похожа на "Игру в кальмара", то лента "Алиса в Пограничье" станет идеальным вариантом. Это японский научно-фантастический триллер, в котором также говорится об опасных играх. Премьера сериала состоялась в 2019 году, и он имеет довольно высокие зрительские рейтинги.

В центре сюжета – геймер и двое его друзей, которые случайно попадают в параллельный мир. Это мир, полон жестокости, смертей, высоких ставок и напряжения. Они должны бороться не только за свое место под солнцем, но и за жизнь. Поэтому вынуждены участвовать в играх на выживание.

"Алиса в Пограничье": смотрите онлайн трейлер сериала

Зрители особенно отмечают атмосферу ленты и первый сезон. Хотя второй сезон и не произвел такого же сильного впечатления, он также заслуживает внимания. Сторонники сериала хвалят великолепную графику, постапокалиптический город, который выглядит очень реалистично, харизматичных персонажей и увлекательную историю.

По сравнению с "Игрой в кальмара", многие считают, что игры в этом сериале являются более интеллектуальными и интересными. Поэтому если вам нравится ленты о выживании, этот японский сериал точно станет отличным выбором.

Если вы ищете ленты, которые похожи на "Игру в кальмара", вам идеально подойдут для просмотра такие фильмы и сериалы:

"Шоу 8"

"Игра лжецов"

"Игра на выживание"

"Смертельный лабиринт"

"Куб"

"Наступила ночь"

Выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь!